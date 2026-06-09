Агент Клоппа висловився про можливість німецького тренера очолити клуб із Саудівської Аравії

Марк Косіке відреагував на чутки про те, що Юрген Клопп може очолити Аль-Іттіхад.

Його слова передає Winwin.

Агент німецького тренера заявив, що низка інсайдів не відповідають дійсності. Він підкреслив, що зірковий фахівець не розглядає жодну з посад у цьому клубі, а не тільки тренерську.

"Мені набридла вся ця нісенітниця. Все це дратує, а ці чутки – просто дурниці. Чи є шанси, що Клопп обійме посаду спортивного або технічного директора чи якусь іншу керівну посаду у клубі? Ні, шансів немає", – сказав Косіке.

Зазначимо, що наразі Юрген Клопп очолює футбольний напрямок у структурі Ред Булл. Він має тривалий контракт – до завершення 2029 року.

Востаннє німець тренував Ліверпуль, з яким виграв дев'ять трофеїв. Він залишив посаду наставника "червоних" після завершення сезону-2023/24.