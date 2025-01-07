Клопп на запрошення УАФ приїде в Україну, щоб провести тренерський майстер-клас
Юрген Клопп
Ред Булл
Відомий німецький тренер Юрген Клопп у лютому цього року відвідає Україну на запрошення Української асоціації футболу.
Про цю подію повідомляє Динамоманія.
За інформацією джерела, 57-річний фахівець проведе майстер-клас для українських тренерів.
Майстер-клас складатиметься з двох частин: теоретичної та практичної на футбольному полі.
Варто зазначити, що у серпні минулого року до України з подібним завданням завітав нинішній наставник збірної Австрії Ральф Рангнік.
Нагадаємо, що з 1 січня Юрген Клопп приступив до виконання обов'язків глобального керівника з футболу в системі Ред Булл.