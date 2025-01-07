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Клопп на запрошення УАФ приїде в Україну, щоб провести тренерський майстер-клас

Олексій Погорелов — 7 січня 2025, 19:21
Клопп на запрошення УАФ приїде в Україну, щоб провести тренерський майстер-клас
Юрген Клопп
Ред Булл

Відомий німецький тренер Юрген Клопп у лютому цього року відвідає Україну на запрошення Української асоціації футболу.

Про цю подію повідомляє Динамоманія.

За інформацією джерела, 57-річний фахівець проведе майстер-клас для українських тренерів.

Майстер-клас складатиметься з двох частин: теоретичної та практичної на футбольному полі.

Варто зазначити, що у серпні минулого року до України з подібним завданням завітав нинішній наставник збірної Австрії Ральф Рангнік.

Нагадаємо, що з 1 січня Юрген Клопп приступив до виконання обов'язків глобального керівника з футболу в системі Ред Булл.

Юрген Клопп Україна

Юрген Клопп

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