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Топовий європейський тренер провів семінар у Києві

Ігор Чернявський — 2 серпня, 15:25
Топовий європейський тренер провів семінар у Києві

Наставник збірної Австрії Ральф Рангнік провів теоретично-практичний семінар для представників тренерських штабів збірних України, професіональних клубів України та дитячих академій.

Світлинами з події у своєму Instagram поділився директор з розвитку Ревери 1908 Євген Кузьменко.

66-річний німецький фахівець приїхав до Києва на запрошення Української асоціації футболу. Семінар Ральфа поділений на дві частини — теоретичну та практичну.

Рангнік є одним із головних ідеологів сучасного футболу. Як тренер він працював із такими командами, як Манчестер Юнайтед, Шальке, Гоффенгайм, також протягом багато років був спортивним директором у Лейпцигу, фактично очолюючи вертикаль Ред Буллу.

У своїх інтерв’ю Ральф неодноразово розповідав, що надихався ідеями легендарного тренера Динамо Валерія Лобановського та називав його своїм кумиром.

Ральф Рангнік

Ральф Рангнік

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