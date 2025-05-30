Результат тисне, – Юренко оцінив перемогу Металіста 1925 над Лівим берегом

Півзахисник Металіста 1925 Владлен Юрченко висловився про перемогу команди в першому матчі плейоф за вихід до УПЛ проти Лівого берега.

Слова футболіста наводить пресслужба харків'ян.

"Поєдинок був складний для нас, але ми до цього готувались. У принципі, очкували на таку гру. Це не стало несподіванкою, перша гра, вони грали вдома, вони хотіли зіграти із позиції сили, демонстрували бажання перемогти.

Не багато ми створили моментів, але могли в першому таймі забивати й другий гол. Очікували на важку гру, вона такою і була. Звісно, в таких матчах, результат тисне, коли на кону путівка до УПЛ.

Так, можливо, десь грали по рахунку, але, все одно, намагалися вибігати в контратаки та створювати щось попереду. Ми спокійно проаналізуємо цю гру і будемо готуватися до недільного матчу. Це був лише перший раунд, ми всі це розуміємо", – розповів Юрченко.

Матч-відповідь між командами відбудеться 1 червня о 15:30 за київським часом.

Нагадаємо, раніше відбувся матч плейоф між Ворсклою та Кудрівкою, у якому з рахунком 2:1 перемогу здобув полтавський колектив.