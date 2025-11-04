Українська правда
Юрченко міг опинитися в Зорі: чому не відбувся трансфер

Володимир Варуха — 4 листопада 2025, 17:33
Владлен Юрченко

Український півзахисник Владлен Юрченко підтвердив, що влітку міг повернутися до луганської Зорі.

Про це повідомляє Український футбол.

За словами футболіста, у його підписанні був особисто зацікавлений головний тренер команди Віктор Скрипник, однак трансфер не відбувся через позицію президента клубу Євгена Гєллєра.

"Розмова була. Проте з того, що мені сказали, не сильно "за" виступив президент Євген Борисович Гєллєр. Не знаю, ми особисто навіть ніколи не спілкувалися. Можливо, через те, що я свого часу не продовжив контракт із Зорею. Іншого я нічого не бачу", – сказав гравець.

Нині Юрченко тренується з дублем харківського Металіста 1925.

Однак півзахисник не входить до планів головного тренера першої команди Младена Бартуловича, який і відправив його до дублюючого складу.

Раніше тренер команди Младен Бартулович прокоментував матч проти Полісся.

