Від Серії Б до Барселони: де сяють юні українські таланти, які покинули Україну через війну

Російське повномасштабне вторгнення в Україну змусило мільйони наших громадян заради безпеки переїхати в країни Європи. Юні українські футболісти не є винятком, адже їхнє представництво у відомих академіях Європи велике, як ніколи. Раніше "Чемпіон" торкався цієї теми та розповів про вже відомих українському суспільству Артема Степанова, Богдана Попова та Андрія Кревсуна.

Однак час не стоїть на місці, українські таланти переймають європейські практики, тренуючись на чудових полях з відмінною інфраструктурою. Лишень за рік ми готові назвати нові імена, які невдовзі можуть засяяти на європейських полях.

Вибірка доволі проста: гравцям має бути до 18 років (включно). Також намагались підібрати виконавців, яким, можливо, дають трохи менше уваги в наших медіа.

Максим Іванов (16 років)

Клуб: Віртус Ентелла (Італія)

Позиція: півзахисник

Максим починав в українському Колосі, але ще в 15 років перебрався до Італії, де почав свій шлях із Сампдорії. Дуже близьким до підписання Іванова був Емполі. Проте гравець вирішив продовжити шлях в клубі італійської Серії Б Віртус Ентелла.

Максим Іванов instagram.com/legioners.ua

Максим викликався в національну збірну U-16. В гравця можна виділити непогану швидкість та футбольний інтелект. Цілком можна очікувати, що Іванов вистрілить в Італії, як нещодавно це зробив українець Попов, який в мить виріс у ціні.

Ігор Костенко (17 років)

Клуб: Бенфіка (Португалія)

Позиція: воротар

Костенко є вихованцем Динамо Київ. Почав займатися в системі киян ще в 7 років. Після початку повномасштабної війни юний кіпер переїхав до Португалії та приєднався до лав "орлів". Ігор активно виступає в чемпіонаті своєї вікової категорії. У в сезоні-2022/23 навіть став чемпіоном країни.

З цікавого – зріст гравця складає 2,02 метра. Для яскравого порівняння показник росту основного воротаря Бенфіки Анатолія Турбіна – 1,99. За юнацьку збірну України свого віку був заграний у 2024 році.

Ігор Костенко igor_kostenko_official1

Дмитро Богданов (18 років)

Клуб: Уніон Берлін (Німеччина)

Позиція: нападник

Футбольну історію Богданов розпочав в академії київського Динамо. Навесні 2022 року Дмитро з родиною виїхав до Німеччини, де приєднався до юнацької команди дрезденського Динамо.

Українця можна відзначити за його результативність, не дивно, що доволі швидко Богданов перейшов у клуб Бундесліги – Уніон Берлін. В новому клубі Дмитро адаптувався швидко, знову дивував результативністю та незабаром потрапив в заявку основної команди.

Дмитро Богданов ФК Уніон Берлін

Богданов має хороші дані, як для універсального нападника – 1.84 см зросту та 75 кг ваги. Гравець активно виступає за українську збірну свого віку. В 2024 навіть став бронзовим призером ЧЄ.

Артем Рибак (15 років)

Клуб: Барселона (Іспанія)

Позиція: атакувальний півзахисник

Артем родом із Чернівців, там і почав робити перші кроки у футболі. Згодом перебрався до академії Шахтаря. У 2022 році Рибак опинився в системі Барселони.

Українець активно виступав за різні вікові категорії "гранатових", а гучно зміг заявити про себе, коли приніс юнацькій команді Барселони перемогу в клубному чемпіонаті світу 2025 року U-18, забивши вирішальний м'яч.

Артем Рибак X/Barca_Buzz

З 2024 року Рибак викликається до збірної України своєї вікової категорії. В гравця можна відзначити універсальність – крім основного амплуа, він може зіграти правим вінгером та центральним півзахисником.

Ілля Проценко (12 років)

Клуб: Фіорентина (Італія)

Позиція: півзахисник

Ілля – дуже юний представник українського футболу в Європі. Втім, на нього вже покладають великі надії. Проценко займався в школі Динамо, але через війну був змушений разом з родиною переїхати до Італії, де приєднався до складу Фіорентини.

Ілля Проценко protsik_junior

Попри юний вік, Ілля виділяється чудовою фізичною підготовкою, швидкістю та витривалістю. А залучення в італійську систему футболу з малих років дозволить повністю адаптуватись українцю до європейського футболу.

Денис Соколовський (12 років)

Клуб: Барселона (Іспанія)

Позиція: нападник

На черзі ще один юний представник іспанського гранда Денис Соколовський. Українець має у своїй біографії навчання в академії київського Динамо.

У 2022 році Соколовський продовжив свій шлях у Європі – і зробив це так яскраво, що потрапив у юнацьку академію Ла Масія, яка вважається однією з найкращих у світі. Сильна сторона Соколовського – результативність та чудова реалізація моментів.

Денис Соколовський denis.sokolovskyi

Дамір Гонченко (15 років)

Клуб: Андерлехт (Бельгія)

Позиція: центральний півзахисник

Представник незвичного для нашого матеріалу чемпіонату Бельгії Дамір Гонченко починав з Локомотиву. Після початку війни транзитом через Молдову потрапив в систему бельгійського Андерлехта.

Дамір також є гравцем центральної ланки поля. Відзначимо, що в складі бельгійської команди Дамір стабільно лідирує у чемпіонаті країни. Ба більше, за плечима гравця вже кілька чемпіонств.

Дамір Гонченко h_damir.18

Платон Москаленко (13 років)

Клуб: Вільярреал (Іспанія)

Позиція: центральний захисник

Нарешті в нашому переліку і захисник. Знайомтесь, Платон Москаленко. Він також має за спиною виступи в академії Динамо, але за долею йому судилось потрапити у престижну академію Вільярреала. Гравець стабільно виступає за клуб в категорії U-14.

Платон Москаленко platonmoskalenko4

Між іншим, на позиції захисника його почали награвати саме в Іспанії. В Україні гравець виступав лівим вінгером. У Платона високий зріст, як для його віку – а це достатньо важливий показник для захисника. Також відмітимо гарну фізичну підготовку юного таланта.

Мікаел Арзуманов (12 років)

Клуб: Монако (Франція)

Позиція: правий захисник

І знову представник захисту. Арзуманов має цікаву деталь в біографії – він був в академії двох принципових суперників Динамо та Шахтаря. Але кар'єру продовжив у дуже крутій академії "монегасків".

Мікаел приєднався до французького клубу в жовтні 2025 року, успішно пройшовши важкий відбір. У юного захисника можна відзначити гарну техніку та чудове бачення поля.

Мікаел Арзуманов legioners.ua

Данило Малов (18 років)

Клуб: Олімпія Любляна (Словенія)

Позиція: лівий захисник

Малов – вихованець дніпровського футболу. Лівоногий технічний та швидкий гравець вже освоївся в словенському футболі. Тут він виступав за молодіжні команди Домжале, Нафту Лендаве.

За Олімпію грав раніше, у 2025 році повернувся, але саме для виступів за головну команду в елітному чемпіонаті країни. За збірну гравець заграний. Постійно викликається та має в активі кілька матчів.

Данило Малов Фк Олімпія Любляна

Даніель Кузнецов (17 років)

Клуб: Ференцварош (Угорщина)

Позиція: нападник

Даніель Кузнецов родом з Одеси, тому й не дивно, що перебував в структурі Чорноморця. З 2024 року грає за колишній клуб тренера Реброва угорський Ференцварош (U19) на позиції центрального нападника.

Даніель Кузнецов part_of_the_game_

Кузнецов викликається у збірну U-19 та має в своєму активі вже три виходи на поле в синьо-жовтій футболці. В Даніеля можна відзначити чудові дані як для центрального нападника, серед них високий зріст. Також гравець чудово володіє технікою.

Символічна збірна

Отже, у нас зібралось 11 юних гравців. Чому ж нам не скласти із них символічний склад? Ми маємо багато креативних футболістів у центрі – тому наситимо середину поля та побудуємо склад з експериментальною схемою – 3-5-2.

Величезний Костенко на воротах, лінія захисту – Малов, Москаленко, Арзуманов. Півзахист – Гонченко, Проценко, вінгерами будуть універсальні Рибак та Богданов. Іванов зіграє атакувального півзахисника, а дует нападників сформують Соколовський та Кузнецов.

Символічний склад. "Чемпіон"

Подальші перспективи

Круто, що Україну на європейській арені представляє так багато юних талантів. І наша підбірка – лише частина з них. Також не можна не відзначити чудовий набір українських молодих кіперів – це Марк Кузьмук (Баварія), Єгор Крапівін (Еспаньйол) та Ілля Волошин (Реал).

Перспективи чудові, в майбутньому ми можемо отримати покоління з новим баченням гри. Проте є і негативні аспекти. Одне із них – питання компенсації українським клубам фінансів за юних талантів, про це інформації вкрай мало, схоже, якщо такі випадки й були, то вони поодинокі.

Але глобальнішою проблемою виглядає майбутній вибір збірної, який будуть роботи гравці. Деякі хлопці з ранніх років перебувають в інших країнах і до зрілого віку асимілюються від "А" до "Я".

Зрозуміло, що деякі футболісти віком від 16 років вже заграні за наші молодіжки. Проте дорослу збірну вони все одно можуть змінити. І тут потрібно вмикатись співробітникам УАФ та тренерам молодіжок. Активно моніторити всіх гравців, від дуже юного віку та унеможливлювати випадки, коли гравця не викликають у збірну, тому що не знають про нього.