Transfermarkt оновив вартість гравців чемпіонату Італії: Попов додав у ціні, Довбик – втратив

У вівторок, 7 вересня, популярний портал Transfermarkt оновив трансферну вартість футболістів чемпіонату Італії – Серії А та В.

18-річний нападник Емполі Богдан Попов, який блискуче розпочав новий сезон у Серії В, зріс у ціні в п’ять разів – з 600 тисяч до 3 мільйонів євро.

Натомість, форвард Роми Артем Довбик втратив 5 мільйонів у ціні: якщо раніше він оцінювався у 30 мільйонів євро, то тепер – у 25. Трансферна вартість ще одного українця в Серії А, хавбека Дженоа Руслана Малиновського, не змінилася, залишившись на позначці в 2,5 мільйона євро.

Нагадаємо, у поточному сезоні Попов взяв участь у 6 матчах Серії В та забив у них 4 голи. Наприкінці вересня Емполі вилетів зі Кубку Італії від Дженоа Малиновського.