Емполі підпише контракт з ще одним українським футболістом

Олексій Мурзак — 8 жовтня 2025, 18:26
Максим Іванов
instagram.com/legioners.ua

16-річний півзахисник юніорської збірної України Максим Іванов стане гравцем Емполі.

Про це повідомляє Legioners.ua.

Хавбек останнім часом проходив перегляд в цьому клубі та зумів вразити тренерський штаб команди, тому найближчим часом сторони домовляться про повноцінну співпрацю.

Емполі відправить Іванова до U-19, де дві він зможе отримувати регулярну ігрову практику.

Попереднім клубом Максима була Сампдорія, до якої він перейшов на правах вільного агента після виступів за Колос U-17.

Як відомо, за Емполі нині виступає 18-річний український нападник Богдан Попов. Він блискуче розпочав новий сезон у Серії В та зріс у ціні в п’ять разів – з 600 тисяч до 3 мільйонів євро.

