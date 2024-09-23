Бомбардир Баєра і 16-річний талант у Хорватії: українці, які скоро можуть дебютувати в клубах Європи

Через повномасштабне вторгнення росії в Україну тисячі юних українських футболістів виїхали розвивати спортивну кар’єру за кордон. Така міграція з одного боку грає в мінус вітчизняним клубам, бо вони втрачають цінні активи. А з іншого – гравці отримують дещо кращі умови: від інфраструктури до методики тренувань.

Уже невдовзі на радарах можуть з’явитися нові персоналії на кшталт Олександра Зінченка чи Андрія Вороніна, які в УПЛ не провели жодного матчу, натомість зробили успішну кар’єру в Європі.

Нині в юнацькі збірні України запрошують чимало легіонерів. Багато футболістів грають в академіях хороших іноземних клубів, а деякі підпускаються до роботи з основними складами. Тому розповідаємо про молодих талантів, які вже незабаром можуть дебютувати у європейських чемпіонатах.

Методологія вибору футболістів проста. По-перше, гравець має перебувати в полі зору тренерів першої команди. По-друге, стабільно грати на юнацькому рівні й бути там помітним.

Артем Степанов

Клуб: Баєр (Німеччина)

Вік: 17 років

Позиція: центральний нападник

Степанов починав футбольну кар’єру в рідному Луцьку, а потім перебрався до Шахтаря. На початку квітня 2022 року форвард підписав контракт із Байєром U-17. Гучно заявив про себе минулого сезону, коли забив 19 голів у чемпіонаті серед 17-річних.

Артем Степанов Інстаграм Артема Степанова

Головна чеснота гравця – зріст у понад 192 сантиметри, завдяки якому впевнено грає у верховій боротьбі. Він добре чіпляється за м’ячі та має гольове чуття. Був одним із лідерів збірної України U-17, яка пробилася на чемпіонат Європи, а зараз викликався до збірної U-19.

Цьогоріч Степанов став повноправним гравцем Баєра U-19, де за 6 турів наколотив 5 голів. На початку вересня вперше потрапив у заявку дорослої команди на матч Кубка Німеччини проти регіональної команди Карл Цейс Єна. Всю гру дивився з лави запасних.

Прогрес українця вже помічає головний тренер Баєра Хабі Алонсо, який часто залучає його до тренувань з основним складом. Якщо Степанов продовжить далі забивати за юніорів, то свої кілька хвилин за "фармацевтів" отримає вже цього сезону.

Богдан Попов

Клуб: Емполі (Італія)

Вік: 17 років

Позиція: центральний і крайній нападник

Уродженець Ніжина перейшов до Емполі в жовтні 2023 року, а до того був у Польщі і в академії київського Динамо. За пів року забив 9 голів у команді U-17, з якою став віцечемпіоном Італії. Своєю грою заслужив виклик у збірну України U-17 на чемпіонат Європи, де тричі вийшов на заміну.

Богдан Попов ФК Емполі

Улітку цьогоріч головний тренер "синіх" Роберто Д’Аверса взяв нападника на передсезонну підготовку першої команди. Попов зіграв у спарингах, забив м’яч, а його гру відзначав сам президент клубу. Уже на старті сезону українець засвітився в протоколі "основи" на матчах Кубка Італії та Серії А.

Попов, як і Степанов, виділяється високим зростом (193 сантиметри), але при тому досить технічний і координований у роботі з м’ячем унизу. Зараз Емполі добре стартувало в чемпіонаті, тому експерименти з молоддю, серед якої може опинитися Попов, варто очікувати наприкінці сезону.

Тімур Тутєров

Клуб: Сандерленд (Англія)

Вік: 19 років

Позиція: центральний і крайній нападник

В Україні хлопець розпочинав кар’єру в складі Колоса. А вже навесні 2023-го перебрався до Англії. За кілька місяців на той час 18-річного нападника стали залучати до Сандерленда U-21. Там він встиг тричі забити, і не аби-кому, а молодіжним командам Вулверхемптона, Ліверпуля та Манчестер Юнайтед. Також Тутєров систематично викликався до збірної U-19, де був гравцем основної обойми.

Тімур Тутєров Інстаграм Тімура Тутєрова

З літа цього року футболіст часто тренується з основним складом, у якому, до слова, грає ще один наш співвітчизник – 25-річний нападник Назарій Русин. Нещодавно Тутєров вперше потрапив у заявку на матч Чемпіоншипу. У молодіжній команді "чорних котів" він є гравцем основного складу.

Вік українця дозволяє ще кілька сезонів грати в чемпіонаті U-21. Але саме з 19-ти років у більшості клубів залучають до основи. Зважаючи на насичений календар англійських футбольних змагань, ймовірний дебют форварда може статися в недалекому майбутньому.

Дмитро Зудін

Клуб: Хайдук (Хорватія)

Вік: 16 років

Позиція: центральний нападник, вінгер

Зудін розпочинав в академії Шахтаря, а після початку збройної агресії Росії переїхав до Хорватії. Там його підписав Хайдук зі Спліта – одна з кращих хорватських футбольних шкіл.

Дмитро Зудін ФК Хайдук

У поточному сезоні Зудін розпочав у команді U-19. На матч першого туру юніорської ліги Хорватії 16-річний українець вийшов у старті. Проте дебют не склався позитивно, бо отримав червону картку, а його команда зіграла внічию. Після відбуття дискваліфікації форвард у двох іграх забив три м’ячі. Нападника також залучають до української збірної U-17.

Говорити про Зудіна як про гравця першої команди зараз рано. Втім, в 16 років витримувати конкуренцію в потужній європейській академії на рівні 19-річних – досить пристойний результат. Можливо, десь наприкінці сезону екстравагантний тренер першої команди Хайдука Дженнаро Гаттузо зверне увагу на українця і візьме в заявку на якийсь матч.

Олександр Якименко

Клуб: Брюгге (Бельгія)

Вік: 18 років

Позиція: правий вінгер

В Україні Олександр грав за Ворсклу та Шахтар. Контракт із Брюгге уклав у серпні 2022-го. Півзахисник спершу пограв у юнацьких командах. А через рік доєднався до Брюгге U-23 – резервної команди бельгійців. Клуб виступає в Челленджер Про Лізі (друга за статусом ліга Бельгії).

Олександр Якименко Інстаграм Олександра Якименка

Українець також встиг зіграти за першу команду в товариському матчі. На офіційних іграх "основи" в заявці ще не був. У вінгера розвинені як атакувальні, так і оборонні навички, тому за потреби може закрити позицію латераля.

Цього сезону Олександр почав у статусі основного гравця Брюгге U-19 у Юнацькій лізі УЄФА. Зіграв 90 хвилин у нічийному матчі з дортмундською Боруссією. А гра на міжнародній арені – це вітрина, що може посприяти потраплянню в ростер першої команди.

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Клуби підтягують гравців академії першочергово за ігрові досягнення на юнацькому рівні. Також це стається у випадку епідемії травм або в матчах кінця сезону, коли турнірне становище дозволяє експериментувати. У переліку вибрано гравців, які найбільш близькі до дебюту через ігрові показники.

Але в європейських клубах є ще чимало українців. Деякі ще зовсім юні, а деякі грають не надто багато, тому говорити про їх потенційний дебют у найближчий час складно.

Наприклад, віднедавна в другу команду Боруссії Дортмунд перевели центрального півзахисника Данила Кревсуна (19 років). У склад дубля Вердера літом перейшов центральний захисник Іван Єрмачков (19 років). Є українець і в Баварії – 17-річний центральний півзахисник Богдан Оличенко. В Англії за Уотфорд грає 18-річний син Андрія Шевченка – Крістіан Шевченко, у Португалії за Бенфіку U-18 Андре Вакулюк.

Діаспора "синьо-жовтих" в Італії досить пристойна: Олександр Драган (Аталанта U-18), Іван Лихоліт (Аталанта U-18), Дем’ян Єсін (Торіно U-18), Максим Воробей (Болонья U-18), Андрій Лисицький (Фіорентина U-17), Владислав Яворський (Сампдорія U-18).

Згадати варто про цілу плеяду воротарів, які за кордоном, а там українських представників мають Реал, Баєр, Бенфіка, Цюріх, Еспаньйол, Вольфсбург, Бетіс.

Якщо підсумувати, то Україна відчує наслідки міграції лише через 3-4 роки, коли футболісти, яким зараз 16-19 років, почнуть повноцінно грати на дорослому рівні. Тоді приклади Зінченка і Вороніна будуть не поодинокими.

Дмитро Климчук