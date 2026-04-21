Юнацька збірна України поступилась Іспанії у товариському матчі

Олександр Булава — 21 квітня 2026, 22:57
УАФ

Збірна України U-17 поступилася Іспанії в першому товариському матчі.

Зустріч завершилась з рахунком 0:4.

Товариський матч
21 квітня

Іспанія (U-17) - Україна (U-17) 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 25 Каррерас, 2:0 - 64 Ногальєс, 3:0 - 81 Кастелл, 4:0 - 85 Мітого

Україна: Столяренко, Смотрицький (Парінов), Онищук, Левицький, Бицик (Пелепюк), Шукалович (к) (Удовиченко), Буравцов (Задоєнко), Волошко (Сафонов), Гамзик (Горбатов), Кожушко (Третяков), Пилипчук (Ященко).

Другий товариський матч між цими суперниками відбудеться 23 квітня в місті Кордова і розпочнеться о 12:00 за київським часом.

Нагадаємо, юнацька збірна України U-17 у другому раунді відбору на Євро-2026 виступатиме у групі 6 Ліги В, де її суперниками будуть команди Латвії й Албанії. Турнір у нашій групі з 3-го до 9 червня прийматиме Албанія.

