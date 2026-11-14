Збірна України U-17 програла Чорногорії в другому турі відбору до Євро-2027
Збірна України U-17 поступилась Чорногорії в другому турі першого відбіркового етапу до Євро-2027.
Гра завершилась мінімальною поразкою 0:1.
Долю поєдинку вирішив забитий м'яч Івановіча в середині другого тайму. "Жовто-сині" намагались переломити хід подій замінами та фінальною навалою, але не змогли зачепитись за очки.
Чемпіонат Європи U-17
Перший етап відбору
Група 9, 2 тур, 14 листопада
Чорногорія – Україна 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Івановіч, 70
У завершальному матчі групового етапу українці зустрінуться з однолітками із Англії – гра відбудеться 17 листопада о 20:30 за київським часом.
Після двох зіграних матчів Україна та Чорногорія мають по три очки і ділять 2-3 місце, а ось лідером є Англія – шість залікових балів.
За підсумками першого раунду кваліфікації Євро-2027 U-17 по дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до другого етапу відбору в Лігу А. Переможці кожної групи у підсумку зіграють на майбутній першості.
Ті команди, що вилетять в Лігу В, не боротимуться за місце на Євро, але її результати формуватимуть наступний відбірковий цикл.
Нагадаємо, у першому турі збірна України з камбеком переграла Польщу.