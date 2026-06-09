Юнацька збірна України перемогла Албанію у відборі на Євро-2027

У вівторок, 9 червня, юнацька збірна України U-17 з футболу провела другий матч другого раунду відбору на Євро-2027, у якому розгромила однолітків з Албанії.

Зустріч завершилася з рахунком 4:0.

"Синьо-жовті" повністю контролювали гру, хоча в першому таймі зуміли відзначитися лише раз – на 42-й хвилині, рахунок відкрив Олег Дзюринець.

А от по перерві підопічні Олександра Ситника влаштували албанцям справжній розгром. На 57-й хвилині Данило Удовиченко подвоїв перевагу нашої команди, ще за кілька хвилин Даніїл Пилипчук потроїв перевагу, а фінальну крапку в матчі на 83-й хвилині поставив Нікола Каппеллато. У підсумку – перемога України з рахунком 4:0.

Проте наша команда не має шансів на вихід у фінальну частину, адже Україна посіла 2-е місце в групі.

Чемпіонат Європи-2027 U-17

Кваліфікація (Ліга А), 2-й етап

Албанія U-17 – Україна U-17 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 – 42 Дзюринець, 0:2 – 57 Удовиченко, 0:3 – 63 Пилипчук, 0:4 – 83 Каппеллато

Нагадаємо, що в попередньому матчі юнацька збірна України поступилася одноліткам з Латвії.