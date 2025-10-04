Збірна України U-17 здобула першу перемогу у кваліфікації до Євро-2026
Україна U-17
УАФ
Юнацька збірна України U-17 здобула важливу перемогу у кваліфікаційному раунді чемпіонату Європи.
У другому турі підопічні Олега Кузнецова впевнено обіграли однолітків із Естонії з рахунком 2:0.
Голами у складі нашої команди відзначилися Ярослав Буравцов та Кирило Сердюк.
Футбол – кваліфікація до Євро-2026 серед збірних U-17
Груповий етап, 2 тур
Україна – Естонія 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – Буравцов (40), 2:0 – Сердюк (76)
Цей успіх став першим для України у кваліфікації. У стартовому матчі турніру українці зіграли внічию 1:1 з Чорногорією.
Після двох турів збірна України U-17 очолює свою групу та має хороші шанси на вихід до наступного етапу відбору Євро-2026.
