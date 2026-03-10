Не ПСЖ чи Реал: тренер Баєра назвав найкращий клуб Європи

Головний тренер леверкузенського Баєра Каспер Юльманн висловився про наступного суперника своєї команди лондонський Арсенал.

Його слова наводить FotMob.

На його думку, англійський гранд є найкращою командою Європи.

Коуч "чорно-червоних" пригадав, як "каноніри" фінішували на першому місці за підсумками основного раунду Ліги чемпіонів-2025/26, набравши максимальні 24 бали. При цьому лондонці наколотили найбільше голів, а при цьому пропустили найменше у розіграші.

Тоді як Баєр пройшов до 1/8 фіналу ЛЧ лише через стикові поєдинки 1/16, де клуб Бундесліги вибив грецький Олімпіакос (2:0 за сумою двох ігор).

Юльманн відкрито називає Арсенал явним фаворитом їх очного протистояння.

"Арсенал – явний фаворит. Але цього сезону ми вже показували у матчах проти багатьох топкоманд, як-от Манчестер Сіті, Боруссії Дортмунд і РБ Лейпциг, що можемо їх перемагати. А як усі знають, у футболі можливе все. Потрібно лише вірити в це. Віра у власні сили надзвичайно важлива. Саме тому ми підходимо до цього матчу впевнено й зробимо все можливе вдома, щоб здобути хороший результат перед матчем-відповіддю", – заявив наставник німецького клубу.

Перша зустріч між Баєром та Арсеналом в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у середу, 11 березня (о 19:45 за Києвом). Натомість матч-відповідь запланована на 17 березня (о 22:00).

Відзначимо, що ці європейські клуби двічі перетинались між собою у рамках групового раунду ЛЧ сезону-2001/02. Тоді перша гра закінчилась нічиєю 1:1, а у другому поєдинку "каноніри" розгромили німецького суперника 4:1.

У 2024 році Арсенал впевнено переміг Баєр 4:1 у товариській грі, у якій нулі на табло розмочив Олександр Зінченко.

Раніше повідомлялось, що лондонський клуб включився у боротьбу за лідера Ньюкасла Сандро Тоналі.