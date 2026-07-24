Клуб Першої ліги підписав гравця, який відбув дискваліфікацію за ставки

Клуб Першої ліги ФК ЮКСА оголосила про підписання контракту з 30-річним українським захисником Дмитром Махнєвим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. Захисник уже виступав за ЮКСА з 2023 по 2025 рік, провівши 44 матчі та відзначившись 6 голами.

Махнєєв відбув 1-річну дискваліфікацію Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу за діяльність пов'язану зі ставками.

Гравець проходив поліграф через підозру в договірному матчі, який відбувся в межах Першої ліги. Проте Дмитро запевнив, що він точно умисно не впливав на результат гри проти Вікторії (1:5).

Махнєва відсторонили на 1 рік, з якого на 6 місяців умовно з випробувальним строком 1 рік. Загалом за свою кар'єру центрбек провів 155 матчів, з яких 4 в УПЛ. Оборонець раніше виступав у складах Карпат, Вереса, Енергії Нова Каховка, ФК Нікополь, латвійського Даугавпілса та Маріуполь. Він є вихованцем Дніпра. На молодіжному рівні виступав за Сталь Кам'янське.