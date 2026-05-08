Лівий Берег дотиснув ФК ЮКСА у 27 турі Першої ліги

У п'ятницю, 8 травня, Лівий Берег вдома переграв ФК ЮКСА у стартовому матчі 27 туру чемпіонату України у Першій лізі.

Зустріч завершилась з рахунком 3:1.

Гості вже на 21-й хвилині вийшли вперед після влучного удару Ентоні Емере. Наприкінці тайму Пабло Кастро вибігав віч-на-віч з голкіпером та впав при контакті з воротарем, за це арбітр дав йому жовту картку за симуляцію, яка стала для парагвайця другою в матчі.

Лівий Берег включився у другій половині. Спочатку Сергій Косовський відновив паритет, а згодом Дмитро Шастал реалізував пенальті.

Наприкінці зустрічі Симон Галоян встановив остаточний рахунок у поєдинку.

Чемпіонат України - Перша ліга

27 тур, 8 травня

Лівий Берег (Київ) – ЮКСА (Тарасівка) 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 21 Емере, 1:1 - 46 Косовський, 2:1 - 49 Шастал (пен), 3:1 - 90+3 Галоян

Вилучення: 45+3 Кастро

Підопічні Олександра Рябоконя наблизились на відстань одного балу від другого місця, щоправда у Чорноморця ще гра у запасі. ЮКСА після залишилась на сьомому місці у турнірній таблиці чемпіонату.

Напередодні Буковина на виїзді обіграла Поділля та достроково стала чемпіоном Першої ліги.