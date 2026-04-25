ЮКСА перемогла на виїзді Прикарпаття-Благо, нічия Металіста та Фенікс-Маріуполя у 25 турі Першої ліги

У суботу, 25 квітня, відбулася низка матчів 25-го туру чемпіонату України у Першій лізі.

Програму ігрового дня відкрив поєдинок в Івано-Франківську, де місцеве Прикарпаття поступилося команді ЮКСА з Тарасівки. Усі голи в матчі були забиті в першому таймі. У складі команди Андерсона Рібейро відзначилися Антон Євдокимов із пенальті та Микита Ситников. У господарів гол престижу на рахунку Василя Цюцюри.

Пробій вдома зміг переломити хід зустрічі із запорізьким Металургом, у підсумку здобувши перемогу з рахунком 3:1.

Фенікс-Маріуполь на останніх хвилинах матчу вирвав нічию у харківського Металіста. Голом на 90+2 хвилині відзначився Назар Грицак.

Чемпіонат України – Перша ліга

25 тур, 25 квітня

Прикарпаття-Благо (Івано-Франківськ) – ЮКСА (Тарасівка) 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 – 30 Євдокимов (з пен.), 0:2 – 39 Ситников, 1:2 – 42 Цюцюра

Пробій (Городенка) – Металург (Запоріжжя) 3:1 (2:1)

Голи: 0:1 – 8 Кіріченко, 1:1 – 16 Гук, 2:1 – 23 Оринчак, 3:1 – 87 Блізніченко

Металіст (Харків) – Фенікс-Маріуполь (Маріуполь) 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 63 Приходько, 1:1 – 90+2 Грицак

Турнірна таблиця

Напередодні у матчі-відкритті 25-го туру Першої ліги Лівий Берег мінімально переміг Поділля.