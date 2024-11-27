Вікторія розгромила ЮКСА у перенесеному матчі 18 туру Першої ліги

Сьогодні, 27 листопада, відбувся один поєдинок 18 туру Першої ліги, в якому Вікторія вдома розгромила ЮКСА.

Матч завершився з рахунком 5:1.

Ще одна зустріч туру Кремінь – ФСК Маріуполь не відбулася через фінансові проблеми маріупольської команди.

Ця гра повинна була відбутися ще 24 листопада, але її також перенесли через повітряну тривогу.

Чемпіонат України – Перша ліга

18 тур, 27 листопада

Вікторія – ЮКСА 5:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 40 Євпак, 2:0 – 55 Паламар, 2:1 – 60 Махнєв, 3:1 – 71 Євпак, 4:1 – 73 Бойко, 5:1 – 89 Данилюк

Раніше наставник ФСК Маріуполь Олег Краснопьоров прокоментував фінансові труднощі команди.

Нагадаємо, 14 жовтня гравці ФСК Маріуполь відмовилися виходити на матч Першої ліги проти ЮКСА. Після того президент клубу Олександр Ярошенко заявив, що в нього закінчилися гроші.

Після страйку ФСК Маріуполь провів два матчі завдяки фінансовій допомозі небайдужих меценатів. Команда Олега Краснопьорова розгромила Діназ та мінімально поступилася запорізькому Металургу.