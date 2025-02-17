Футболіст ЮКСА підтвердив, що проходив поліграф через підозри у договірному матчі

Захисник футбольного клубу ЮКСА Дмитро Махнєв підтвердив, що проходив поліграф через підозри в договірному матчі.

Про це він сказав в інтерв'ю Українському Футболу.

"Те, що я проходив поліграф – це правда. Більше того – на повторному поліграфу наполягав саме я, як і на тому, щоб результати були не тільки в клубу, а й у мене – для того, щоб знати, що правда на моєму боці. Але хочу підкреслити те, що пошуками та організацією повторного поліграфу займався клуб, щоб зберегти неупередженість. Проходження другого поліграфу – це конфіденційна інформація, особливо про те, що я сам сплачував послуги цього поліграфа. Цю інформацію знали тільки я та клуб. А новина на вищезгаданому сайті написана таким тоном, буцімто мене прибрали з команди на фоні невдалого проходження другого поліграфу, але це неправда", – заявив він.

28-річний Махнєв заявив, що результати опублікує пізніше, але запевнив, що він точно умисно не впливав на результат гри проти Вікторії (1:5).

"Результати я пізніше опублікую. Якщо сказати коротко – я не брав участь у маніпулюванні результатом матчу Вікторія – ЮКСА. Що сталося у матчі? Я не головний тренер, не експерт, тому не можу детально коментувати. Відбулася наша поразка 1:5. Це все, що я можу сказати", – сказав він.

Махнєв цього сезону за клуб відіграв 15 поєдинків у Першій лізі, забив 2 гола та віддав 1 асист. Портал Transfermarkt оцінює його в 150 тисяч євро.

ЮКСА за підсумками першої частини сезону пробилася в групу боротьби за вихід в УПЛ. Клуб має 22 очка і посідає 7-ме місце, відстаючи від лідера Епіцентра на 7 балів.