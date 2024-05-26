Дружба здобула золото та пряме підвищення у класі: результати матчів 30 туру Другої ліги
26 травня відбулися 4 поєдинки останнього, 30 туру Другої ліги України з футболу.
У центральному матчі ігрового дня Дружба Мирівка здобула перемогу над Скалою 1911. Відтак колектив з Київщини обійшов ЮКСУ та здобув золото чемпіонату. Також, Дружба отримала пряму путівку до Першої ліги.
ЮКСА та Звягель, які посіли друге та третє місце, зіграють перехідні матчі з представниками вищого дивізіону (Хуст та Металург Запоріжжя).
В інших матчах ігрового дня команди не виявили сильнішого: дублі Карпат та Кременя розписали "суху" нічию, Локомотив та Чайка зіграли з рахунком 1:1, матч Руха-2 та Кудрівки видався більш гольовим — 2:2.
Скала 1911 — Дружба 0:1
Гол: Сторчоус 70
Карпати-2 — Кремінь-2 0:0
Рух-2 — Кудрівка 2:2
Голи: Панченко 45, Музичук 72 — Волошин 27, Коваль 65
Локомотив — Чайка 1:1
Голи: Блазунь 46 — Кальчук 71
Напередодні Металіст та Діназ врятувалися від вильоту з Першої ліги.