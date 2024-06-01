Перехідні матчі за місце в Першій лізі: ЮКСА перемогла Металург, Звягель зіграв унічию з Хустом

Сьогодні, 1 червня, відбулися два стикових матчі за право участі в Першій лізі-2023/24.

Хуст і Звягель сильнішого не виявили, а ЮКСА дотисла запорізький Металург на останніх хвилинах поєдинку.

Чемпіонат України — Перша ліга

Плей-оф, перші матчі, 1 червня

Хуст — Звягель 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 — Станкович 55, 1:1 — Фесенко 76

ЮКСА — Металург 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 — Махнєв (пен) 27, 1:1 — Гуменяк 29, 2:1 — Гоуларт 83, 3:1 — Гехейру 90+4

Другі матчі відбудуться наступної суботи, 8 червня. Час початку наразі невідомий.

Нагадаємо, в перезідних матчах УПЛ Верес зіграв унічию з Епіцентром, а Оболонь мінімально перемогла Лівий берег.