Нічия Брацлава з Вільхівцями та розгромна перемога Полтави-2 у матчах 11 туру Другої ліги
Результати матчів Другої ліги за 18 жовтня
У неділю, 18 жовтня, завершилась програма матчів 11 туру Другої ліги України з футболу сезону-2026/27.
У стартовому поєдинку ігрового дня Брацлав і Вільхівці не змогли визначити сильнішого. Вони зіграли внічию з рахунком 0:0.
Полтава-2 впевнено здолала Пенуел. Господарі здобули розгромну перемогу 3:0.
Чемпіонат України – Друга ліга
11 тур, 18 жовтня
11 тур, 18 жовтня
Брацлав – Вільхівці 0:0 (0:0)
Полтава-2 – Пенуел 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 9 Череватий (АГ), 2:0 – 41 Вівдич, 3:0 – 70 Плис
Вилучення: 90+1 Бокулев
Зазначимо, що напередодні відбулись інші п'ять матчів Другої ліги.