Нічия Брацлава з Вільхівцями та розгромна перемога Полтави-2 у матчах 11 туру Другої ліги

У неділю, 18 жовтня, завершилась програма матчів 11 туру Другої ліги України з футболу сезону-2026/27.

У стартовому поєдинку ігрового дня Брацлав і Вільхівці не змогли визначити сильнішого. Вони зіграли внічию з рахунком 0:0.

Полтава-2 впевнено здолала Пенуел. Господарі здобули розгромну перемогу 3:0.

Чемпіонат України – Друга ліга

11 тур, 18 жовтня

Брацлав – Вільхівці 0:0 (0:0)

Полтава-2 – Пенуел 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 9 Череватий (АГ), 2:0 – 41 Вівдич, 3:0 – 70 Плис

Вилучення: 90+1 Бокулев

Турнірна таблиця Групи А Другої ліги Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Групи Б Другої ліги Standings provided by Sofascore

Зазначимо, що напередодні відбулись інші п'ять матчів Другої ліги.