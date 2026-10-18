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Нічия Брацлава з Вільхівцями та розгромна перемога Полтави-2 у матчах 11 туру Другої ліги

Денис Іваненко — 18 жовтня 2026, 14:44
Нічия Брацлава з Вільхівцями та розгромна перемога Полтави-2 у матчах 11 туру Другої ліги
Результати матчів Другої ліги за 18 жовтня

У неділю, 18 жовтня, завершилась програма матчів 11 туру Другої ліги України з футболу сезону-2026/27.

У стартовому поєдинку ігрового дня Брацлав і Вільхівці не змогли визначити сильнішого. Вони зіграли внічию з рахунком 0:0.

Полтава-2 впевнено здолала Пенуел. Господарі здобули розгромну перемогу 3:0.

Чемпіонат України – Друга ліга
11 тур, 18 жовтня

Брацлав – Вільхівці 0:0 (0:0)

Полтава-2 – Пенуел 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 9 Череватий (АГ), 2:0 – 41 Вівдич, 3:0 – 70 Плис
Вилучення: 90+1 Бокулев

Турнірна таблиця Групи А Другої ліги
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Турнірна таблиця Групи Б Другої ліги
Standings provided by Sofascore

Зазначимо, що напередодні відбулись інші п'ять матчів Другої ліги.

Чемпіонат України, Друга ліга

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