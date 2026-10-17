Скала 1911 розібралась з Діназом, Нива переграла Поділля в 11 турі Другої ліги

У суботу, 17 жовтня, відбулись матчі у межах 11 туру чемпіонату України у Другій лізі.

Скала 1911 з дублем Криницького переграла Діназ Вишгород у групі А. Нива Вінниця виявилась сильнішою за хмельницьке Поділля, здобувши мінімальну перемогу – 2:1.

У групі Б Металург Запоріжжя переграв Олександрію-2, а Авангард завдяки голу Сухомлина здолав Тростянець.

Чемпіонат України – Друга ліга

11 тур, 17 жовтня

Група А

Діназ Вишгород – Скала 1911 Стрий 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 – 15 Вільховий, 0:2 – 40 Лехів, 0:3 – 50 Криницький, 0:4 – 54 Криницький, 1:4 – 85 Пільганчук

Нива Вінниця – Поділля Хмельницький 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 17 Петленко, 1:1 – 55 Переходько, 2:1 – 78 Попов

Дністер Заліщики – Самбір-Нива-2 Тернопіль 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 17 Заєць, 1:1 – 66 Романюк

Група Б

Металург Запоріжжя – Олександрія-2 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 7 Хованюк (автогол), 2:0 – 25 Юречко,

Авангард Лозова – Тростянець 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 19 Сухомлин

Нагадаємо, напередодні Карбон забив вісім голів Пенуелу, а Олександрія-2 програла Тростянцю.