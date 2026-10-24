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Тростянець та Атлет не виявили переможця у матчі 12 туру Другої ліги

Володимир Максименко — 24 жовтня 2026, 14:04
Тростянець та Атлет не виявили переможця у матчі 12 туру Другої ліги

Відбувся черговий матч у межах 12 туру Другої ліги України, в якому Тростянець вдома грав проти київського Атлета.

Поєдинок завершився внічию 1:1.

Команди встигли обмінятись голами вже за підсумками перших 10 хвилин, але попри небезпечні моменти біля воріт суперників протягом матчу, рахунок на табло до завершення гри не змінився. 

Чемпіонат України – Друга ліга 
12 тур, 24 жовтня 

Тростянець – Атлет 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – Чуквуемека, 3 (автогол), 1:1 – Кольцов, 10

В іншому матчі ігрового дня Скала 1911 вдома прийматиме Дністер Заліщики. 

Тростянець за підсумками матчу посідає третє місце в групі В, набравши 14 очок за 10 зіграних поєдинків. Атлет посідає п'яту позицію – 13 залікових балів за дев'яти зіграних матчів. 

Напередодні Брацлав у гостях не зміг переграти Ниву Тернопіль-2.

Чемпіонат України, Друга ліга Скала-1911 ФК Тростянець

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