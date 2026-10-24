Тростянець та Атлет не виявили переможця у матчі 12 туру Другої ліги

Відбувся черговий матч у межах 12 туру Другої ліги України, в якому Тростянець вдома грав проти київського Атлета.

Поєдинок завершився внічию 1:1.

Команди встигли обмінятись голами вже за підсумками перших 10 хвилин, але попри небезпечні моменти біля воріт суперників протягом матчу, рахунок на табло до завершення гри не змінився.

Чемпіонат України – Друга ліга

12 тур, 24 жовтня

Тростянець – Атлет 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – Чуквуемека, 3 (автогол), 1:1 – Кольцов, 10

В іншому матчі ігрового дня Скала 1911 вдома прийматиме Дністер Заліщики.

Тростянець за підсумками матчу посідає третє місце в групі В, набравши 14 очок за 10 зіграних поєдинків. Атлет посідає п'яту позицію – 13 залікових балів за дев'яти зіграних матчів.

Напередодні Брацлав у гостях не зміг переграти Ниву Тернопіль-2.