Пенуел переграв Металург, Вільхівці та Нива Винниця не виявили переможця у 12 турі Другої ліги

У неділю, 25 жовтня, відбулась низка матчів у межах 12 туру Другої ліги України.

Так, Ребел вдома не залишив шансів Полтаві-2, а резервісти Олександрії здолали Авангард з Лозової.

Ще у двох поєдинках ігрового дня було зафіксовано нічиї – Рух поділив очки з Діназом, а Вільхівці обмінялись голами із Вільхівцями.

Чемпіонат України – Друга ліга

12 тур, 25 жовтня

Ребел – СК Полтава-2 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – Куделін, 10, 2:0 – Ставничий, 37, 3:0 – Андрухів, 80 (пен.)

Пенуел – СК Металург 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Петруніч, 2, 2:0 – Байрук, 65

Олександрія-2 – Авангард 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – Білий, 18, 2:0 – Кремчанін, 19, 3:0 – Мельник, 52, 3:1 – Галушка, 58

Рух – Діназ 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Сорока, 20, 1:1 – Ковач, 74

Вілхівці – Нива В 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Попов, 17, 1:1 – Гуменяк, 90+2

Напередодні Тростянець та Атлет зіграли унічию, а Дністер переграв Скалу 1911 у 12 турі Другої ліги.