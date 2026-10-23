Нива Тернопіль-2 та Брацлав не виявили переможця у матчі 12 туру Другої ліги

Лідер групи А у Другій лізі Брацлав з Винниці не зміг переграти резервістів тернопільської Ниви в матчі 12 туру чемпіонату.

Гра завершилась внічию із рахунком 1:1.

Господарі поля несподівано відкрили рахунок у середині першого тайму завдяки точному удару Угринюка, але не змогли втримати три очки – нічию Брацлаву врятував Панасюк на останній хвилині основного часу.

Чемпіонат України – Друга ліга

23 жовтня, 12 тур

Нива Тернопіль-2 – Брацлав 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Угринюк, 21, 1:1 – Панасюк, 90

Брацлав продовжує очолювати турнірну таблицю групи А, набравши 25 очок. Нива-2 посідає 6 місце із 12 заліковими балами в активі.

Нагадаємо, сьогодні також відбувся один матч в межах 13 туру Першої ліги – Металіст програв Феніксу-Маріуполю.