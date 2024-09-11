Капітан збірної Німеччини може перейти у Барселону

Півзахисник Баварії та збірної Німеччини Йозуа Кімміх може стати гравцем Барселони.

Про це повідомляє cadena SER.

29-річний півзахисник хоче грати за каталонців. Його перехід може відбутися наступного року, коли у нього завершиться контракт.

Зазначається, що гравець і раніше цікавився іспанським клубом, а прихід німця Гансі Фліка на посаду головного тренера тільки посилив цю ідею.

У минулому сезоні Кімміх провів 40 матчів за Баварію в усіх турнірах, забив 2 голи та віддав 10 асистів.

Зазначимо, що німецький півзахисник допоміг своїй збірній дістатися до чвертьфіналу чемпіонату Європи-2024, ставши одним з найкращих гравців турніру. Перед стартом Ліги націй тренерський штаб обрав Кімміха новим капітаном Бундестім.