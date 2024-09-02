Наступник Крооса: збірна Німеччина обрала нового капітана

Півзахисник Баварії Йозуа Кімміх став новим капітаном збірної Німеччини з футболу.

Про це повідомляє Bayern & Germany.

Обрав нового капітана головний тренер німців Юліан Нагельсманн. 29-річний Кімміх на посаді капітана Бундестім замінить легендарного Тоні Крооса, який оголосив про завершення кар'єри.

Нагадаємо, що півзахисник допоміг своїй збірній дістатися до чвертьфіналу чемпіонату Європи-2024, ставши одним з найкращих гравців турніру.

Також зазначається, що віцекапітаном буде захисник Антоніо Рюдігер, а третім капітаном стане Кай Гаверц.

Збірна Німеччини у вересні зіграє два матчі Ліги націй — проти Угорщини (7 вересня) та Нідерландів (10 вересня).