Без найкращого гравця турніру: користивачі соцмереж здивовані символічною збірною Євро-2024 від Sofascore

Cтатистичний портал Sofascore визначив 11 найкращих гравців чемпіонату Європи-2024.

Символічна збірна футболістів із найвищими середніми балами була опублікувана в Instagram.

Символічна збірна Євро-2024 за версією Sofascore

Воротар: Майк Меньян (Франція);

Захисники: Марк Кукурелья (Іспанія), Антоніо Рюдігер (Німеччина), Рубен Діаш (Португалія), Йозуа Кімміх (Німеччина);

Півзахисники: Тоні Кроос (Німеччина), Фабіан Руїс (Іспанія), Дані Ольмо (Іспанія);

Нападники: Бернарду Сілва (Португалія), Коді Гакпо (Нідерланди), Кіліан Мбаппе (Франція).

У коментарях неоднозначно сприйняли вибір Sofascore. Найбільше невдоволення відсутність Родрі, якого УЄФА визнала найкращим гравцем турніру, а також Ламіна Ямала — найкращого молодого гравця Євро.

Також багато хто не розуміє, чому до символічної збірної потрапив Кіліан Мбаппе, який після вильоту у півфіналі сам визнав, що провалив чемпіонат.