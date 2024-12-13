На перший тайм вийшов тільки Бущан: Сабо – про провал Динамо проти Реала Сосьєдада

Український тренер Йожеф Сабо незадоволений грою київського Динамо у матчі проти Реала Сосьєдада (3:0).

Його слова наводить FootBoom.

"У мене тільки одне питання після побаченого – що залишилось від київського Динамо? Реал Сосьєдад буквально переїхав нашу команду!

Таке враження було, що на перший тайм на поле вийшов тільки Бущан, а всі інші динамівці залишились в роздягальні… У іспанської команди було все – швидкість, техніка, пресинг, перехоплення. Цікаво, що в перерві я абсолютно вірно передбачив, що буде далі – що Реал Сосьєдад змінить півкоманди, заспокоїть гру, зніме пресинг, тобто погодиться на рахунок 3:0. А навіщо їм здобувати більшого?



Немає майстерності, і все. Я не знаю, як зараз проводять тренування. В той час, коли я грав, а також, коли я тренував Динамо, філософія була така: недостатню майстерність ти повинен компенсувати фізикою, бути в цьому компоненті на голову вище суперників, і зупиняти їх бажано подалі від свого штрафного майданчика", – вважає Сабо.