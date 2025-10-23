Оженились і пропали хлопці: Сабо розкритикував трьох талантів Динамо

Колишній головний тренер Динамо Йожеф Сабо розкритикував півзахисників команди Миколу Шапаренка та Володимира Бражка. За його словами, в обох футболістів відбувся спад у грі.

Слова Сабо передає Український футбол.

Також Сабо незадоволений грою талановитого нападника Динамо Матвія Пономаренка. Він заявив, що помилився, пророкуючи йому велике майбутнє.

"Пономаренку слід дати шанс, але він – піжон. Я просто пильно подивився, як він грав за молодіжну збірну. Це ж йо* твою матінку, вибач на слові. Ну от як він не може зі своїми габаритами нормально корпусом закрити м’яч? І не лише! Відкриватись, як слід, те ж не вміє. Він отримує м’яч і починає з ним возитись, голова донизу, погляд в газон, а не на партнерів по команді.

Я помилився, коли йому пророкував велике майбутнє… Хоча, може, він ще виправиться, все ж молодий. В нього є всі задатки, щоб стати дійсно класним нападником. Дуже хочу, щоб у нього, як і в інших молодих талантів, вийшло плавно перейти в дорослий футбол і заявити про себе".