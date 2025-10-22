Українська правда
Ліга конференцій. Самсунспор – Динамо: онлайн-трансляція

Станіслав Лисак — 22 жовтня 2025, 18:42
ФК Динамо Київ
Київське Динамо зіграє проти турецького Самсунспора у другому турі Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26.

Поєдинок запланований на четвер, 23 жовтня. Зустріч відбудеться на Самсунському стадіоні імені 19-го травня, що розташований у провінції Самсун, Туреччина. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку в цій публікації.

Це буде перший матч між цими командами в історії. Свій шлях на турнірі кияни розпочали з поразки від Крістал Пелес. Напередодні стало відомо, що матч проти Самсунспора пропустить легенда Динамо Андрій Ярмоленко.

