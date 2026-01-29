Колишній тренер Динамо: Трубін входить до трійки найкращих воротарів світу

Колишній головний тренер київського Динамо та збірної України Йожеф Сабо поділився враженнями від гри Анатолія Трубіна за Бенфіку та його вирішального гола у ворота мадридського Реала.

Слова екснаствника надає Український футбол.

"Трубін – великий молодець! Він добре заявив про себе. Не лише забив, а й виручав не раз. Ну а його гол – це взагалі фантастика. Анатолій приніс Бенфіці путівку в плейоф. Я довго згадував і не зміг пригадати, щоб воротар забивав такий вирішальний м'яч. На мою думку, Трубін входить до топ-5, а то й до топ-3 найкращих воротарів світу", – зазначив Сабо.

Завдяки забитому м'ячу Анатолія Трубіна наприкінці зустрічі, Бенфіка обіграла Реал з рахунком 4:2. Команда набрала 9 очок та вийшла у плейоф Ліги чемпіонів завдяки кращій різниці забитих та пропущених голів, фінішувавши на 24-му місці в основному етапі.

