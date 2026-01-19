Зінченко вирушить до Амстердама для підписання контракту з Аяксом – ЗМІ

Захисник Ноттінгем Форест Олександр Зінченка, який має чинний контракт з Арсеналом, 19 січня вирушить до Амстердама.

Про це повідомляє видання Sky Sports.

Український футболіст упродовж двох найближчих днів повинен пройти медичний огляд. Очікується, що Аякс орендує Зінченка до завершення сезону.

В угоді між Арсеналом та Ноттінгем Форест не було пункту про дострокове розірвання контракту, а тому "лісникам" довелося шукати альтернативний варіант для 29-річного універсала.

Нагадаємо, що у нинішньому сезоні Зінченко зіграв 10 поєдинків за Ноттінгем Форест, але не відзначився результативними діями.

Нідерландський журналіст Пітер Цварт оцінив потенційний трансфер лідера збірної України до Аяксу. Він відзначив сильні та слабкі сторони у грі Зінченка.

Зазначимо, що у турнірній таблиці Ередивізі Аякс посідає 3 місце, відстаючи від лідера чемпіонату ПСВ на 18 очок. У Лізі чемпіонів "Діти богів" програли 5 з 6 матчів основного етапу.