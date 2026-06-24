Зрада століття: бразильці масово перевдяглися в форму Аргентини та почали співати кричалки на честь Мессі

Чемпіонат світу-2026 продовжує дивувати. Цього разу справжній шок у футбольних уболівальників викликала історія з Бразилії.

У мережі завірусилося відео з одного з барів Сан-Паулу, де місцеві фанати вирішили зробити те, що ще недавно здавалося неможливим. Група бразильців фактично "змінила громадянство" у футбольному сенсі та почала підтримувати збірну Аргентини.

На кадрах видно, як десятки вболівальників прийшли на перегляд матчу не у традиційних жовто-зелених кольорах "селесао", а в біло-блакитних футболках чинних чемпіонів світу. Більше того, вони співали аргентинські кричалки іспанською мовою та підтримували команду Ліонеля Мессі так, ніби все життя прожили в Буенос-Айресі.

Для ще більшої атмосфери приміщення прикрасили біло-блакитними кульками та іншою символікою Аргентини. Відео миттєво розлетілося соцмережами та викликало бурхливу реакцію вболівальників по всій Південній Америці.

Багато користувачів жартують, що це одна з найбільш несподіваних подій нинішнього Мундіалю, адже футбольне суперництво між Бразилією та Аргентиною вважається одним із найзапекліших у світі. Саме тому побачити бразильців, які із захватом співають пісні на честь аргентинської збірної, для багатьох стало справжнім культурним шоком.

Нагадаємо, напередодні у соцмережах завірусилася незвична дружба мексиканських та корейських вболівальників.

Раніше повідомлялося, що фанати збірної Японії підкорили весь світ своєю людяністю, прибравши після себе сміття на стадіоні.