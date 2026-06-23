Лідер захисту збірної Аргентини розповів про свою травму

Основний захисник Тоттенгема та збірної Аргентини Крістіан Ромеро розповів про травму, через яку достроково завершив матч чемпіонату світу-2026 проти Австрії.

Слова 28-річного аргентинця наводить Фабріціо Романо.

"Я знав, що зі мною це може трапитися. У мене була невеличка проблема, я знову відчув її, але за 3 чи 4 дні я буду в порядку. Нічого серйозного. Я тримаю голову піднятою та повернутися сильнішим, ніж був", – заявив захисник.

Нагадаємо, напередодні Аргентина в другому турі чемпіонату світу 2026 року обіграла Австрію 2:0. Ромеро вийшов у основі команди Ліонеля Скалоні на матч, проте був замінений на 57 хвилині на Ніколаса Отаменді. Крістіан пропустив кінцівку клубного сезону через травму коліна.