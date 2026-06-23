Потім вони виграють турнір: Голанд спрогнозував поразку збірної Норвегії в наступному матчі ЧС-2026

Форвард збірної Норвегії Ерлінг Голанд поділився очікуваннями від майбутнього протистояння проти Франції у третьому турі чемпіонату світу-2026.

Його слова передає ESPN.

Після поєдинку проти Сенегалу (3:2) він заявив, що йому байдуже на наступну гру, адже "вікінги" достроково пробились у плейоф. Нападник спрогнозував поразку своєї команди у матчі проти "Ле Бльо".

"Мені зараз вже байдуже на цю гру. Ми пройшли далі. Збірна Франції, ймовірно, переможе нас, а потім вони виграють весь турнір", – сказав Голанд.

Зазначимо, що напередодні зірка Манчестер Сіті став найкращим бомбардиром Норвегії в історії Мундіалів. Для цього йому знадобилось лише два поєдинки.

Матч "вікінгів" проти Франції відбудеться 26 червня та розпочнеться о 22:00 за київським часом. Наставник норвежців уже анонсував, що буде значна ротація складу.