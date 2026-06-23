"Не говорить, як Шекспір, але дуже розумний": як Хусанов став зіркою епохи змін в Узбекистані

Збірна Узбекистану цьогоріч дебютує на чемпіонатах світу з футболу.

І ні, це не випадковість і не сюрприз.

Узбеки довго йшли до мети, зміцнювали футбольне господарство, закладали фундамент майбутніх перемог.

Все, чого їм не вистачало останніми роками – це лідера, який би повів інших за собою. Гравця, чия якість була б поза всякими сумнівами.

І саме тоді з'явився Абдукодір Хусанов.

***

Репортер The Athletic, що їхав із фанами Манчестер Сіті із переможного фіналу Кубку ліги проти Арсенала, почув дуже багато цікавого.

"Який же крутий цей Хусанов! Він справжній звір!" – казав один.

"Я читав, що узбеки його обожнюють. Він для них як Гарет Бейл", – погоджувався інший.

"Погоджуюся. Це просто чудова робота від наших скаутів", – кивав головою ще один, найдосвідченіший уболівальник у групі.

Цікаво, він був тієї ж думки в січні 2025-го?

Ман Сіті тоді виклав Лансу за Хусанова 40 млн євро, що багато хто сприйняв зі сміхом – мовляв, багаті з жиру бісяться. Навіть футбольні люди не до кінця розуміли, чого слід очікувати від новачка.

Ну, а далі був той дебют...

Пеп Гвардіола кинув Хусанова під поїзд, випустивши в грі з Челсі, коли узбек ще не знав ні мови, ні партнерів. В підсумку вже за кілька хвилин його пас назад воротареві перехопив Ніколас Джексон, і Сіті пропустив.

Ще пізніше Хусанов ледь вилучення не заробив, і на 54-й хвилині його довелося міняти.

"Він молодий і прийшов на багато років. Він навчиться. Я впевнений, що він візьме з цього урок", – переконував Пеп.

Тоді йому не вірили.

Зараз – вкотре! – ми схиляємося перед даром Гвардіоли бачити речі, яких не бачимо ми, прості смертні.

***

Хоча, звісно, не один Пеп має цей дар.

Ексскаут Ланса Батист Фав'є був відправлений клубом на чемпіонат світу U20 у 2023 році.

Це була доля, інакше й не скажеш.

Той турнір мала приймати Індонезія, але відмовилася через конфлікт з Ізраїлем, тож ЧС перенесли до Аргентини, яка – жереб так розпорядився – потрапила в одну групу з Узбекистаном.

Фав'є нізащо б не переглядав Узбекистан, це виключено. Він того вечора прийшов на Альбіселесте...

"Хусанов грав проти Алехо Веліса, який вже бігав за дорослий Росаріо Сентраль і мав контракт з Тоттенгемом. Це був фізично готовий, потужний нападник. Хусанов впорався, і я вирішив слідкувати за ним далі.

Вже скоро я мав уявлення про його лонгболи, діагоналі; здатність керувати лінією захисту. Після перегляду ЧС він був на вершині списку гравців, які мене вразили", – каже Фав'є.

Ну, і тоді ж він прийшов із профілем Хусанова до тренера Ланса Франка Еса, який саме шукав підміну для Кевіна Дансо. Ідеальний таймінг.

"Коли я вперше його побачив, то здивувався, бо він у 19 грав на 25. Поводився як готовий, дорослий гравець. У нас багато молоді, але Хусанов вражав спокоєм", – пригадує Ес.

І отак справа була зроблена.

Білоруський Енергетик-БТУ за Абдукодіра – чи то пак "Кодіра", як він себе називає, – отримав 100 тисяч євро.

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Власне, нюанси біографії Хусанова відкрилися світу саме у Франції.

З подивом французи дізналися, наприклад, що батька захисника звуть Хікмат Хошимов, і в цьому нема колізії, бо в Узбекистані іноді дають прізвище сину на честь дідуся, якого в Кодіра звуть Хусан.

Також здивувало й те, що Хошимов сам грав за збірну, навіть гол забив.

Довгий час батько лише споглядав, як підростає син у школі Бунедкора – того-самого, де колись забив 42 голи Рівалдо.

"З дитинства ми бачили його великий талант. Але одного його було б мало. У Хусанова є талант, наполегливість, дисципліна та правильне виховання. Все, що я йому казав робити на полі, він виконував повністю. Кодір ніколи не сперечався. Водночас на полі грав так, що іскри летіли з-під ніг!" – каже його перший тренер Сєргєй Чигодаєв.

Водночас коли у 17 років Хусанова не взяли до першої команди Бунедкора, а притримали ще рік в юніорах, батько вирішив, що пора.

Агенти були тут-як-тут – і Абдукодір рвонув до Білорусі.

Хусанов з батьком у Парижі, gazeta.uz

Авжеж, діра ще та, але йдеться про юніора з Узбекистану. Який ще європейський чемпіонат міг його взяти для основи?

Як на зло, вже на місці виникла нова біда – 17-річний Хусанов не міг грати, бо місцеві правила дозволяють підписувати іноземців лише з 18 років. Він чекав майже рік – і вийшов на поле у березні 2022-го; в жахливий час, коли через Білорусь на Київ тягнулися колони танків.

"Кієв за трі дня", – казали вони.

А тим часом Хусанов розпочинав власну місію зі створення імені на новому місці. Вже скоро він забив 3 голи, віддав 4 асисти, допоміг Енергетику взяти срібні медалі.

Згодом ходила байка, що саме в Білорусі його й запримітила футбольна лабораторія CIES, але це не так.

Чемпіонат світу U20 – ось де вирішилася доля.

А Білорусь – так, дивний етап, не більше.

***

"Якби Хусанов прийшов з вищої ліги, він коштував би 100 млн євро. Він одразу похитнув ієрархію в нашій обороні, у нього велике майбутнє", – визнав Дансо у Лансі.

Ясно, чому він так думав.

Сьогодні у Ман Сіті, на ще вищому рівні, Хусанов має один з найкращих в АПЛ показників перехоплень (1,89/90 хвилин); виграє 81% єдиноборств на землі, виносить по 3,59 м'яча від воріт (середній показник центрбека в АПЛ – 3,1). І при цьому в нього лише 2 жовті картки.

На додачу – 92% точних передач, і він помалу прокачує лонгболи.

І ще Кодір просто неймовірно біжить. На ЧС-2026 він у трійці найшвидших – 36,5 км/год.

"Він не говорить, як Шекспір, але дуже розумний. Неупереджений до себе, хоче розвиватися. Я думаю, він може ще додати", – констатує Пеп.

Навіть для ситої, багатої талантами футбольної держави це була б подія.

Для Узбекистану ж – просто космос.

Abdukodir Khusanov: “I’m very grateful to Pep [Guardiola]. He spent a lot of individual time with me, explaining every detail of the game. We’re working step by step - he doesn’t rush me and understands that I need time.” pic.twitter.com/hu9KiCTpxq — City Report (@cityreport_) April 1, 2026

Наприклад, у березні тренера збірної Венесуели перед товариським матчем в Ташкенті питали не про його команду, а про Хусанова!

Кореспондент The Athletic, що прибув до Узбекистану, був шокований кількістю білбордів з обличчям Кодіра, який рекламує, здається, геть усе, що виробляється в країні.

Коли Хусанов одружився – це стало подією національного масштабу.

Коли у нього народилася перша дитина, сайт новин Zamin написав статтю-поздоровлення, додавши: "Багато хто хоче, щоб новонароджений виріс таким же сильним, вольовим і людяним, як його батько!"

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І що дуже важливо, за всім цим стоїть величезний проєкт державного масштабу.

Хусанов – його лице, знане в світі.

Але позаду захисника Манчестер Сіті також скелет, без якого ніякого Кодіра на ЧС б не було.

За останні 10 років Узбекистан влив десятки мільйонів доларів у розбудову футбольної інфраструктури. Понад 70% із 9000 мікрорайонів Узбекистану отримали міні-поля зі штучним покриттям.

Великий тренувальний центр для збірних команд відкрили в Ташкенті у 2025-му.

Вже в 2027-му тут же відкриють 55-тисячний стадіон, який прийматиме матчі чемпіонату світу U20.

А головне – паралельно із реконструкцією стадіонів узбеки відправляють своїх тренерів на стажування, аби ті навчали дітей за сучасними концепціями. Саме це й дозволило здійснити якісний прорив. За останні роки Узбекистан U17 перемагав на ЧС Англію, а Узбекистан U20 виграв Кубок Азії.

У 2024-му узбеки вперше дебютували й на Олімпійських іграх у футболі.

"Талант у нас був завжди, але не вистачало структури. Поточна група грає разом із 16-17 років. Їм організовували тренувальні табори в Європі та Південній Америці.

Ось чому результати покращилися – це тривала якісна підготовка. Успіху на національному рівні тут приділяється величезна увага", – розповідає редактор англомовної газети Tashkent Times Акбар Юсупов.

Для юних узбеків важливо, що до ЧС-2026 дотягнув 30-річний Ельдор Шомуродов – донедавна єдиний знаний їхній співвітчизник в топлігах.

Також велику роль відіграє Отабек Шукуров у опорній зоні.

Разом з тим, значення 22-річного атакувального хава Башакшехіра Аббоса Файзуллаєва росте, а місцева преса згадує також вихованця Брентфорда Мухаммадлі Урінбоєва, що забиває за Антверпен; Лазізбека Мірсазєва, що пройшов через систему Леганеса. Їхній час ще прийде.

Ну, а поки що Узбекистан вивчає Мундіаль та свій рівень на його тлі.

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"Якщо вони захищатимуться 90 хвилин у перших двох матчах, готуючись до ДР Конго, то це не те, що їм потрібно. Їм просто потрібно вірити в свою силу", – каже Юсупов.

Чого-чого, а віри в себе узбекам не позичати.

Може, вони праві?

У їхній державі зараз народжується більше дітей, ніж ледь не у всій східній Європі разом взятій.

Якщо в 2010-му ВВП Узбекистану склав 39 млрд доларів, то зараз – 147 млрд. При цьому зростання прискорилося до 7-8% щорічно завдяки інвестиціям із Китаю.

Ну так, у 2022-му в Нукусі поліція вбила 21 протестувальника, але для Сходу, де опозиції немає, це норма.

І у них тепер є Хусанов – така довгоочікувана світова зірка.

"З огляду на те, що в них відбувається, його поява була питанням часу. Він найкращий з усіх, але очікуйте більшого", – попереджає коментатор Дез Коркхілл.

Повіримо?

Вирішуйте самі, наскільки ви вірите в узбекистанське диво.

А от з журналістом Sports .uz Сухробом Холбековим, мабуть, погодиться кожен із нас: " Ран іше над узбекським футболом посміювалися. Де ми, а де АПЛ? І от сьогодні Хусанов власноруч це зруйнував".

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