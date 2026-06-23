"Не говорить, як Шекспір, але дуже розумний": як Хусанов став зіркою епохи змін в Узбекистані
Збірна Узбекистану цьогоріч дебютує на чемпіонатах світу з футболу.
І ні, це не випадковість і не сюрприз.
Узбеки довго йшли до мети, зміцнювали футбольне господарство, закладали фундамент майбутніх перемог.
Все, чого їм не вистачало останніми роками – це лідера, який би повів інших за собою. Гравця, чия якість була б поза всякими сумнівами.
І саме тоді з'явився Абдукодір Хусанов.
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Репортер The Athletic, що їхав із фанами Манчестер Сіті із переможного фіналу Кубку ліги проти Арсенала, почув дуже багато цікавого.
"Який же крутий цей Хусанов! Він справжній звір!" – казав один.
"Я читав, що узбеки його обожнюють. Він для них як Гарет Бейл", – погоджувався інший.
"Погоджуюся. Це просто чудова робота від наших скаутів", – кивав головою ще один, найдосвідченіший уболівальник у групі.
Цікаво, він був тієї ж думки в січні 2025-го?
Ман Сіті тоді виклав Лансу за Хусанова 40 млн євро, що багато хто сприйняв зі сміхом – мовляв, багаті з жиру бісяться. Навіть футбольні люди не до кінця розуміли, чого слід очікувати від новачка.
Ну, а далі був той дебют...
Пеп Гвардіола кинув Хусанова під поїзд, випустивши в грі з Челсі, коли узбек ще не знав ні мови, ні партнерів. В підсумку вже за кілька хвилин його пас назад воротареві перехопив Ніколас Джексон, і Сіті пропустив.
Ще пізніше Хусанов ледь вилучення не заробив, і на 54-й хвилині його довелося міняти.
"Він молодий і прийшов на багато років. Він навчиться. Я впевнений, що він візьме з цього урок", – переконував Пеп.
Тоді йому не вірили.
Зараз – вкотре! – ми схиляємося перед даром Гвардіоли бачити речі, яких не бачимо ми, прості смертні.
***
Хоча, звісно, не один Пеп має цей дар.
Ексскаут Ланса Батист Фав'є був відправлений клубом на чемпіонат світу U20 у 2023 році.
Це була доля, інакше й не скажеш.
Той турнір мала приймати Індонезія, але відмовилася через конфлікт з Ізраїлем, тож ЧС перенесли до Аргентини, яка – жереб так розпорядився – потрапила в одну групу з Узбекистаном.
Фав'є нізащо б не переглядав Узбекистан, це виключено. Він того вечора прийшов на Альбіселесте...
"Хусанов грав проти Алехо Веліса, який вже бігав за дорослий Росаріо Сентраль і мав контракт з Тоттенгемом. Це був фізично готовий, потужний нападник. Хусанов впорався, і я вирішив слідкувати за ним далі.
Вже скоро я мав уявлення про його лонгболи, діагоналі; здатність керувати лінією захисту. Після перегляду ЧС він був на вершині списку гравців, які мене вразили", – каже Фав'є.
Ну, і тоді ж він прийшов із профілем Хусанова до тренера Ланса Франка Еса, який саме шукав підміну для Кевіна Дансо. Ідеальний таймінг.
"Коли я вперше його побачив, то здивувався, бо він у 19 грав на 25. Поводився як готовий, дорослий гравець. У нас багато молоді, але Хусанов вражав спокоєм", – пригадує Ес.
І отак справа була зроблена.
Білоруський Енергетик-БТУ за Абдукодіра – чи то пак "Кодіра", як він себе називає, – отримав 100 тисяч євро.
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Власне, нюанси біографії Хусанова відкрилися світу саме у Франції.
З подивом французи дізналися, наприклад, що батька захисника звуть Хікмат Хошимов, і в цьому нема колізії, бо в Узбекистані іноді дають прізвище сину на честь дідуся, якого в Кодіра звуть Хусан.
Також здивувало й те, що Хошимов сам грав за збірну, навіть гол забив.
Довгий час батько лише споглядав, як підростає син у школі Бунедкора – того-самого, де колись забив 42 голи Рівалдо.
"З дитинства ми бачили його великий талант. Але одного його було б мало. У Хусанова є талант, наполегливість, дисципліна та правильне виховання. Все, що я йому казав робити на полі, він виконував повністю. Кодір ніколи не сперечався. Водночас на полі грав так, що іскри летіли з-під ніг!" – каже його перший тренер Сєргєй Чигодаєв.
Водночас коли у 17 років Хусанова не взяли до першої команди Бунедкора, а притримали ще рік в юніорах, батько вирішив, що пора.
Агенти були тут-як-тут – і Абдукодір рвонув до Білорусі.
Авжеж, діра ще та, але йдеться про юніора з Узбекистану. Який ще європейський чемпіонат міг його взяти для основи?
Як на зло, вже на місці виникла нова біда – 17-річний Хусанов не міг грати, бо місцеві правила дозволяють підписувати іноземців лише з 18 років. Він чекав майже рік – і вийшов на поле у березні 2022-го; в жахливий час, коли через Білорусь на Київ тягнулися колони танків.
"Кієв за трі дня", – казали вони.
А тим часом Хусанов розпочинав власну місію зі створення імені на новому місці. Вже скоро він забив 3 голи, віддав 4 асисти, допоміг Енергетику взяти срібні медалі.
Згодом ходила байка, що саме в Білорусі його й запримітила футбольна лабораторія CIES, але це не так.
Чемпіонат світу U20 – ось де вирішилася доля.
А Білорусь – так, дивний етап, не більше.
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"Якби Хусанов прийшов з вищої ліги, він коштував би 100 млн євро. Він одразу похитнув ієрархію в нашій обороні, у нього велике майбутнє", – визнав Дансо у Лансі.
Ясно, чому він так думав.
Сьогодні у Ман Сіті, на ще вищому рівні, Хусанов має один з найкращих в АПЛ показників перехоплень (1,89/90 хвилин); виграє 81% єдиноборств на землі, виносить по 3,59 м'яча від воріт (середній показник центрбека в АПЛ – 3,1). І при цьому в нього лише 2 жовті картки.
На додачу – 92% точних передач, і він помалу прокачує лонгболи.
І ще Кодір просто неймовірно біжить. На ЧС-2026 він у трійці найшвидших – 36,5 км/год.
"Він не говорить, як Шекспір, але дуже розумний. Неупереджений до себе, хоче розвиватися. Я думаю, він може ще додати", – констатує Пеп.
Навіть для ситої, багатої талантами футбольної держави це була б подія.
Для Узбекистану ж – просто космос.
Наприклад, у березні тренера збірної Венесуели перед товариським матчем в Ташкенті питали не про його команду, а про Хусанова!
Кореспондент The Athletic, що прибув до Узбекистану, був шокований кількістю білбордів з обличчям Кодіра, який рекламує, здається, геть усе, що виробляється в країні.
Коли Хусанов одружився – це стало подією національного масштабу.
Коли у нього народилася перша дитина, сайт новин Zamin написав статтю-поздоровлення, додавши: "Багато хто хоче, щоб новонароджений виріс таким же сильним, вольовим і людяним, як його батько!"
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І що дуже важливо, за всім цим стоїть величезний проєкт державного масштабу.
Хусанов – його лице, знане в світі.
Але позаду захисника Манчестер Сіті також скелет, без якого ніякого Кодіра на ЧС б не було.
За останні 10 років Узбекистан влив десятки мільйонів доларів у розбудову футбольної інфраструктури. Понад 70% із 9000 мікрорайонів Узбекистану отримали міні-поля зі штучним покриттям.
Великий тренувальний центр для збірних команд відкрили в Ташкенті у 2025-му.
Вже в 2027-му тут же відкриють 55-тисячний стадіон, який прийматиме матчі чемпіонату світу U20.
А головне – паралельно із реконструкцією стадіонів узбеки відправляють своїх тренерів на стажування, аби ті навчали дітей за сучасними концепціями. Саме це й дозволило здійснити якісний прорив. За останні роки Узбекистан U17 перемагав на ЧС Англію, а Узбекистан U20 виграв Кубок Азії.
У 2024-му узбеки вперше дебютували й на Олімпійських іграх у футболі.
"Талант у нас був завжди, але не вистачало структури. Поточна група грає разом із 16-17 років. Їм організовували тренувальні табори в Європі та Південній Америці.
Ось чому результати покращилися – це тривала якісна підготовка. Успіху на національному рівні тут приділяється величезна увага", – розповідає редактор англомовної газети Tashkent Times Акбар Юсупов.
Для юних узбеків важливо, що до ЧС-2026 дотягнув 30-річний Ельдор Шомуродов – донедавна єдиний знаний їхній співвітчизник в топлігах.
Також велику роль відіграє Отабек Шукуров у опорній зоні.
Разом з тим, значення 22-річного атакувального хава Башакшехіра Аббоса Файзуллаєва росте, а місцева преса згадує також вихованця Брентфорда Мухаммадлі Урінбоєва, що забиває за Антверпен; Лазізбека Мірсазєва, що пройшов через систему Леганеса. Їхній час ще прийде.
Ну, а поки що Узбекистан вивчає Мундіаль та свій рівень на його тлі.
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"Якщо вони захищатимуться 90 хвилин у перших двох матчах, готуючись до ДР Конго, то це не те, що їм потрібно. Їм просто потрібно вірити в свою силу", – каже Юсупов.
Чого-чого, а віри в себе узбекам не позичати.
Може, вони праві?
У їхній державі зараз народжується більше дітей, ніж ледь не у всій східній Європі разом взятій.
Якщо в 2010-му ВВП Узбекистану склав 39 млрд доларів, то зараз – 147 млрд. При цьому зростання прискорилося до 7-8% щорічно завдяки інвестиціям із Китаю.
Ну так, у 2022-му в Нукусі поліція вбила 21 протестувальника, але для Сходу, де опозиції немає, це норма.
І у них тепер є Хусанов – така довгоочікувана світова зірка.
"З огляду на те, що в них відбувається, його поява була питанням часу. Він найкращий з усіх, але очікуйте більшого", – попереджає коментатор Дез Коркхілл.
Повіримо?
Вирішуйте самі, наскільки ви вірите в узбекистанське диво.
А от з журналістом Sports.uz Сухробом Холбековим, мабуть, погодиться кожен із нас: "Раніше над узбекським футболом посміювалися. Де ми, а де АПЛ? І от сьогодні Хусанов власноруч це зруйнував".
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