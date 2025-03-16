Раньєрі: Довбику потрібна ласка та розуміння

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі висловився про гру Артема Довбика у матчі з Кальярі, долю якого вирішив єдиний гол українця.

Слова фахівця наводить пресслужба "вовків".

"Я згоден, що він цим голом мені відповів. Він той, кому потрібна ласка та розуміння і ми намагаємось йому це давати. Нападник живе заради голу, але я вже йому сказав, щоб він не робив цього.

Головне опинитись у потрібному місці у потрібний час. Я радий за Артема і хочу, щоб він взявся за справу продемонструвавши усім, на що здатен", – розповів Раньєрі.

Цей гол став десятим для українця у поточному розіграші чемпіонату Італії. З цим показником Довбик посідає сьоме місце у списку бомбардирів – Ріккардо Орсоліні розмістився на шостій стрічці через меншу кількість зіграних матчів.

Загалом на рахунку нападника 15 забитих м'ячів та 4 результативні передачі за 38 зіграних матчів у всіх турнірах.

Раніше повідомлялось, що цим голом Довбику підкорилось цікаве досягнення у складі Роми.