Довбик – третій гравець Роми в ХХІ столітті, який забив 10 голів у дебютному сезоні Серії А
Артем Довбик
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Український форвард Артем Довбик став третім гравцем Роми в ХХІ столітті, хто забив 10 голів в дебютному сезоні Серії А.
Про це повідомив статистичний портал OptaPaolo.
До нього цього досягли лише Борха Майораль (10 голів у сезоні-2020/21) і Теммі Абрагам (17 у 2021/22).
Загалом за Рому у всіх турнірах Артем забив вже 15 голів та віддав 3 асисти у 38 матчах.
Як відомо, гол Довбика приніс перемогу Ромі над Кальярі в межах 29 туру Серії А.