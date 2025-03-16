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Довбик – третій гравець Роми в ХХІ столітті, який забив 10 голів у дебютному сезоні Серії А

Олексій Мурзак — 16 березня 2025, 19:20
Довбик – третій гравець Роми в ХХІ столітті, який забив 10 голів у дебютному сезоні Серії А
Артем Довбик
Getty Images

Український форвард Артем Довбик став третім гравцем Роми в ХХІ столітті, хто забив 10 голів в дебютному сезоні Серії А.

Про це повідомив статистичний портал OptaPaolo.

До нього цього досягли лише Борха Майораль (10 голів у сезоні-2020/21) і Теммі Абрагам (17 у 2021/22).

Загалом за Рому у всіх турнірах Артем забив вже 15 голів та віддав 3 асисти у 38 матчах.

Як відомо, гол Довбика приніс перемогу Ромі над Кальярі в межах 29 туру Серії А.

Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

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