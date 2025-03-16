Довбик – третій гравець Роми в ХХІ столітті, який забив 10 голів у дебютному сезоні Серії А

Український форвард Артем Довбик став третім гравцем Роми в ХХІ столітті, хто забив 10 голів в дебютному сезоні Серії А.

Про це повідомив статистичний портал OptaPaolo.

До нього цього досягли лише Борха Майораль (10 голів у сезоні-2020/21) і Теммі Абрагам (17 у 2021/22).

10 - Artem Dovbyk (10 goals) became only the third Roma player to reach double figures of goals in his debut #SerieA season in the 2000s: before him, only Borja Mayoral (10 in 2020/21) and Tammy Abraham (17 in 2021/22) had achieved. Impact. — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 16, 2025

Загалом за Рому у всіх турнірах Артем забив вже 15 голів та віддав 3 асисти у 38 матчах.

Як відомо, гол Довбика приніс перемогу Ромі над Кальярі в межах 29 туру Серії А.