Ван Дейк – про Трента: Його спадок у Ліверпулі завжди пам'ятатимуть

Капітан Ліверпуля Вірджил Ван Дейк висловився про свого партнера по команді Трента Александера-Арнольда на тлі його можливого переходу у мадридський Реал влітку.

Слова нідерландського захисника наводить ESPN.

"Чого б з ним не сталось у майбутньому, він повинен це вирішувати виключно зі своєю сім'єю. Втім, зараз Трент дуже важливий гравець Ліверпуля.



Послухайте, ми не знаємо, що відбудеться з його контрактом у майбутньому. Кругом нього стільки галасу і кожен може сказати, що це його провина. Але це просто частина сучасного життя.



Він завжди був фантастичним гравцем і навіть якщо вирішить піти, то його спадок у Ліверпулі пам'ятатимуть", – розповів Ван Дейк.