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Ван Дейк – про Трента: Його спадок у Ліверпулі завжди пам'ятатимуть

Володимир Максименко — 22 квітня 2025, 14:14
Ван Дейк – про Трента: Його спадок у Ліверпулі завжди пам'ятатимуть
Liverpool FC

Капітан Ліверпуля Вірджил Ван Дейк висловився про свого партнера по команді Трента Александера-Арнольда на тлі його можливого переходу у мадридський Реал влітку.

Слова нідерландського захисника наводить ESPN.

"Чого б з ним не сталось у майбутньому, він повинен це вирішувати виключно зі своєю сім'єю. Втім, зараз Трент дуже важливий гравець Ліверпуля.

Послухайте, ми не знаємо, що відбудеться з його контрактом у майбутньому. Кругом нього стільки галасу і кожен може сказати, що це його провина. Але це просто частина сучасного життя.

Він завжди був фантастичним гравцем і навіть якщо вирішить піти, то його спадок у Ліверпулі пам'ятатимуть", – розповів Ван Дейк.

У поточному сезоні Трент взяв участь у 40 матчах за свій клуб, в яких забив 4 голи та віддав 7 результативних передач.

Раніше з'явилася інформація, що Александер-Арнольд близький до підписання контракту з Реалом, в який правий фулбек перейде на правах вільного агента влітку.

Окрім того, ситуацію навколо вихованця "скаузерів" прокоментував Арне Слот.

Чемпіонат Англії, АПЛ Вірджил Ван Дейк Ліверпуль Трент Александер-Арнольд

Чемпіонат Англії, АПЛ

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