Ван Дейк – про Трента: Його спадок у Ліверпулі завжди пам'ятатимуть
Капітан Ліверпуля Вірджил Ван Дейк висловився про свого партнера по команді Трента Александера-Арнольда на тлі його можливого переходу у мадридський Реал влітку.
Слова нідерландського захисника наводить ESPN.
"Чого б з ним не сталось у майбутньому, він повинен це вирішувати виключно зі своєю сім'єю. Втім, зараз Трент дуже важливий гравець Ліверпуля.
Послухайте, ми не знаємо, що відбудеться з його контрактом у майбутньому. Кругом нього стільки галасу і кожен може сказати, що це його провина. Але це просто частина сучасного життя.
Він завжди був фантастичним гравцем і навіть якщо вирішить піти, то його спадок у Ліверпулі пам'ятатимуть", – розповів Ван Дейк.
У поточному сезоні Трент взяв участь у 40 матчах за свій клуб, в яких забив 4 голи та віддав 7 результативних передач.
Раніше з'явилася інформація, що Александер-Арнольд близький до підписання контракту з Реалом, в який правий фулбек перейде на правах вільного агента влітку.
Окрім того, ситуацію навколо вихованця "скаузерів" прокоментував Арне Слот.