Гласнер – про перемогу Ноттінгема над Манчестер Сіті: Фантастична командна робота
Головний тренер Ноттінгема Олівер Гласнер висловився про сенсаційну перемогу своєї команди над Манчестер Сіті в 10 турі АПЛ.
Емоції фахівця передає пресслужба Форест.
"Особливий вечір. Мені дуже сподобався дух на стадіоні та пристрасть, із якою грали наші футболісти.
Після голу Сіті на полі були моменти, коли у нас були певні труднощі – саме в ці моменти нам допомагали вболівальники та атмосфера.
Третій гол від Делапа був нищівним ударом по суперниках. Саме тоді ми отримали упевненість в тому, що зможемо виграти. Жоден гравець не потребує окремої згадки – це була фантастична командна робота", – розповів Гласнер.
За підсумками матчу Ноттінгем набрав 9 очок і тепер посідає 16 місце в турнірній таблиці АПЛ. Манчестер Сіті другий – 21 заліковий бал і відставання від лідируючого Арсенала у шість очок.
Раніше підсумки гри підбив головний тренер "містян" Енцо Мареска.