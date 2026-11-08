Гласнер – про перемогу Ноттінгема над Манчестер Сіті: Фантастична командна робота

Головний тренер Ноттінгема Олівер Гласнер висловився про сенсаційну перемогу своєї команди над Манчестер Сіті в 10 турі АПЛ.

Емоції фахівця передає пресслужба Форест.

"Особливий вечір. Мені дуже сподобався дух на стадіоні та пристрасть, із якою грали наші футболісти.

Після голу Сіті на полі були моменти, коли у нас були певні труднощі – саме в ці моменти нам допомагали вболівальники та атмосфера.

Третій гол від Делапа був нищівним ударом по суперниках. Саме тоді ми отримали упевненість в тому, що зможемо виграти. Жоден гравець не потребує окремої згадки – це була фантастична командна робота", – розповів Гласнер.