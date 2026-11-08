Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Гласнер – про перемогу Ноттінгема над Манчестер Сіті: Фантастична командна робота

Володимир Максименко — 8 листопада 2026, 14:42
Гласнер – про перемогу Ноттінгема над Манчестер Сіті: Фантастична командна робота
Олівер Гласнер
ФК Шахтар Донецьк

Головний тренер Ноттінгема Олівер Гласнер висловився про сенсаційну перемогу своєї команди над Манчестер Сіті в 10 турі АПЛ. 

Емоції фахівця передає пресслужба Форест.

"Особливий вечір. Мені дуже сподобався дух на стадіоні та пристрасть, із якою грали наші футболісти.

Після голу Сіті на полі були моменти, коли у нас були певні труднощі – саме в ці моменти нам допомагали вболівальники та атмосфера.

Третій гол від Делапа був нищівним ударом по суперниках. Саме тоді ми отримали упевненість в тому, що зможемо виграти. Жоден гравець не потребує окремої згадки – це була фантастична командна робота", – розповів Гласнер.

За підсумками матчу Ноттінгем набрав 9 очок і тепер посідає 16 місце в турнірній таблиці АПЛ. Манчестер Сіті другий – 21 заліковий бал і відставання від лідируючого Арсенала у шість очок.

Раніше підсумки гри підбив головний тренер "містян" Енцо Мареска.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Сіті Ноттінгем Форест Олівер Гласнер

Олівер Гласнер

Ноттінгем Форест призначив нового тренера
Переможець Ліги конференцій очолить Ноттінгем Форест
Мілан визначився з новим тренером: сторони вже обговорюють потенційні трансфери
Переможець Ліги конференцій та Ліги Європи назвав пріоритетний варіант для продовження кар'єри
Гласнер залишив Крістал Пелес після тріумфу в Лізі конференцій

Останні новини