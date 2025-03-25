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Реал та Александер-Арнольд близькі до підписання контракту

Володимир Максименко — 25 березня 2025, 13:55
Реал та Александер-Арнольд близькі до підписання контракту
Трент Александер-Арнольд
Getty images

Мадридський Реал наблизився до підписання контракту із лідером Ліверпуля Трентом Александером-Арнольдом.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

"Вершкові" надіслали свою пропозицію представникам англійця і впевнені, що футболіст незабаром її підпише.

Чинна угода між Трентом та Ліверпулем розрахована до літа 2025 року. У поточному сезоні Александер-Арнольд зіграв 39 матчі у всіх турнірах, в яких віддав 7 асистів та відзначився 3 голами.

Раніше стало відомо, що захисник збірної України достроково завершив сезон через травму.

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