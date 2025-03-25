Реал та Александер-Арнольд близькі до підписання контракту

Мадридський Реал наблизився до підписання контракту із лідером Ліверпуля Трентом Александером-Арнольдом.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

"Вершкові" надіслали свою пропозицію представникам англійця і впевнені, що футболіст незабаром її підпише.

🚨💣 Trent Alexander-Arnold and Real Madrid, closer and closer after story revealed 1 year ago.



The official contract proposal from Real has been sent to TAA and his camp.



Discussions underway on details of the deal; all parties involved CONFIDENT to get the agreement done. pic.twitter.com/jlXHEzP2MX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 25, 2025

Чинна угода між Трентом та Ліверпулем розрахована до літа 2025 року. У поточному сезоні Александер-Арнольд зіграв 39 матчі у всіх турнірах, в яких віддав 7 асистів та відзначився 3 голами.

Раніше стало відомо, що захисник збірної України достроково завершив сезон через травму.