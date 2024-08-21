Є побоювання в плані фізики: Єзерський поділився очікуваннями від матчу Динамо — Зальцбург

Колишній захисник Динамо Володимир Єзерський побоюється, що через складну логістику киянами може не вистачити сил у матчах проти Зальцбурга.

Своїми очікуваннями від протистояння української та австрійської команд у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів Єзерський поділився в інтерв’ю Sport.ua.

"Суперники перебувають в приблизно однаковому ігровому тонусі: кияни більше зіграли в єврокубках, а "містяни" – в своїй Бундеслізі. Десь рівновага й в психологічному стані: динамівці на попередньому етапі Ліги чемпіонів вибили Глазго Рейнджерс з Шотландії, а австрійський клуб – нідерландський Твенте, обидві команди без втрат виступають на внутрішній арені. Ось чому на перший план виходять фізична підготовка опонентів й тактичні налаштування. І в плані фізики деякі побоювання є. Все ж, динамівці останнім часом багато часу витрачають на переїзди й за такого ритму з відновленням можуть виникати труднощі. Не виключено, що саме з цієї причини динамівцям не вдавалося проводити календарні матчі з Вересом та Карпатами, як кажуть, на одному подиху. Все ж, сезон тільки набирає розгін й будемо сподіватися, що з кожним днем кияни будуть ставати міцнішими. Що ж до тактики, то опоненти використовують різні схеми й тому тим цікавішим буде сьогоднішнє протистояння. Побачимо, які тренерські напрацювання виявляться ефективнішими. В Любліні я вище оцінюю шанси номінальних господарів", — сказав Єзерський.

Перший матч між Динамо та Зальцбургом відбудеться вже сьогодні, 21 серпня. Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку.