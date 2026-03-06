УАФ завершила розслідування у справі Єзерського щодо корупції у системі молодіжних збірних

Комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу закрив справу щодо можливих неправомірних дій та корупційних проявів в інституті юнацьких збірних України.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

За інформацією "Чемпіона", справа стосувалася скандалу щодо помічника головного тренера збірної України U-19 Володимира Єзерського та молодих гравців Артема Степанова та Артура Шаха.

Тоді медіа повідомляли, що Єзерський нібито пропонував гравцю Карпат змінити агента, обіцяючи подальші перспективи в кар'єрі, а Степанов відмовлявся їхати до збірної через булінг та рукоприкладство з боку тренерського штабу.

Фігуранти зокрема пройшли поліграф, і за підсумком розслідування звинувачення не підтвердились. Тож справу закрили.

Натомість, за нашою інформацією, були виявлені інші факти, які були переведені у справи щодо корупції та зловживання від інших осіб у системі збірних. Розслідування щодо них наразі тривають.

