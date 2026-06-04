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Баварія та Манчестер Сіті цікавляться 20-річним талантом Феєнорда

Олександр Булава — 4 червня 2026, 18:23
Баварія та Манчестер Сіті цікавляться 20-річним талантом Феєнорда
sport.sky.de

Мюнхенська Баварія та Манчестер Сіті зацікавлені у трансфері 20-річного захисника збірної Нідерландів U-21 та Феєнорда Гівайро Ріда.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Нідерландець перебуває у списку обох клубів ще з грудня як один з варіантів для підсилення правого флангу оборони.

Контракт гравця розрахований до 2029 року. У минулому сезоні на його рахунку 20 матчів, в яких він відзначився 3 асистами.

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Раніше повідомлялося, що Феєнорд не буде продовжувати контракт з колишньою зіркою збірної Англії.

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