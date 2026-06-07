Нідерландський гранд звільнив Робіна ван Персі з посади головного тренера
Робін Ван Персі
x.com/Feyenoord
Феєнорд оголосив про припинення співпраці з головним тренером команди Робіном ван Персі.
Про це повідомила пресслужба нідерландського клубу.
Фахівець залишає Роттердам лише через півтора роки після призначення, незважаючи на чинну угоду до червня 2027 року і те, що команда зайняла друге місце в чемпіонаті Нідерландів та пробилася в загальний етап Ліги чемпіонів.
"Феєнорд розпочне сезон-2026/2027 з новим головним тренером. Клуб хотів би подякувати Робіну ван Персі за все, що він віддав команді під час своєї роботи головним тренером", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у свою чергу в чемпіонат Нідерландів перебрався колишній наставник Жирони Мічел Санчес, який на початку червня очолив Аякс.