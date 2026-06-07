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Нідерландський гранд звільнив Робіна ван Персі з посади головного тренера

Олексій Мурзак — 7 червня 2026, 23:17
Нідерландський гранд звільнив Робіна ван Персі з посади головного тренера
Робін Ван Персі
x.com/Feyenoord

Феєнорд оголосив про припинення співпраці з головним тренером команди Робіном ван Персі.

Про це повідомила пресслужба нідерландського клубу.

Фахівець залишає Роттердам лише через півтора роки після призначення, незважаючи на чинну угоду до червня 2027 року і те, що команда зайняла друге місце в чемпіонаті Нідерландів та пробилася в загальний етап Ліги чемпіонів.

"Феєнорд розпочне сезон-2026/2027 з новим головним тренером. Клуб хотів би подякувати Робіну ван Персі за все, що він віддав команді під час своєї роботи головним тренером", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у свою чергу в чемпіонат Нідерландів перебрався колишній наставник Жирони Мічел Санчес, який на початку червня очолив Аякс.

Феєнорд Робін ван Персі

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