Нідерландський гранд звільнив Робіна ван Персі з посади головного тренера

Феєнорд оголосив про припинення співпраці з головним тренером команди Робіном ван Персі.

Про це повідомила пресслужба нідерландського клубу.

Фахівець залишає Роттердам лише через півтора роки після призначення, незважаючи на чинну угоду до червня 2027 року і те, що команда зайняла друге місце в чемпіонаті Нідерландів та пробилася в загальний етап Ліги чемпіонів.

Feyenoord parts ways with Robin van Persie



Feyenoord will start the 2026-2027 season with a new head coach. The club would like to thank Robin van Persie for everything he gave during his time as head coach. pic.twitter.com/P9UkuUGUnv — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) June 7, 2026

"Феєнорд розпочне сезон-2026/2027 з новим головним тренером. Клуб хотів би подякувати Робіну ван Персі за все, що він віддав команді під час своєї роботи головним тренером", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у свою чергу в чемпіонат Нідерландів перебрався колишній наставник Жирони Мічел Санчес, який на початку червня очолив Аякс.