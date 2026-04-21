Надовго не затримався: Феєнорд не буде продовжувати контракт з колишньою зіркою збірної Англії

Вінгер Феєнорда Рахім Стерлінг залишить клуб після завершення нинішнього сезону.

Про це повідомляє 1908.nl.

За інформацією джерела, сторони не продовжуватимуть контракт.

Очікується, що до завершення сезону Стерлінг ще може взяти участь у кількох матчах, після чого залишить команду.

Ексгравець Челсі та збірної Англії приєднався до Феєнорда в лютому цього року, підписавши короткострокову угоду до кінця сезону.

За цей час він лише 6 разів з'являвся на полі та зміг записати 1 асист.

Стерлінг свого часу також грав за Ліверпуль та Арсенал, а найбільше запам'ятався виступаючи за Манчестер Сіті, провівши сумарно за "містян" 225 матчів, у яких забив 91 гол.

Раніше повідомлялося, що Челсі готовий продати вінгера Алехандро Гарначо у літнє трансферне вікно.