Переможець Ліги конференцій та Ліги Європи назвав пріоритетний варіант для продовження кар'єри

Олівер Гласнер, який 2 червня покинув англійський Крістал Пелес, зупинився на команді, у якій хоче продовжити тренерську кар'єру.

Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо.

51-річний австрійський спеціаліст прагне очолити італійський Мілан, попри чутки щодо можливого призначення у нідерландський Феєнорд.

Наразі Гласнер чекає рішення "россонері" після 6-годинної зустрічі із клубом, яка відбулася ще минулого тижня.

Раніше повідомлялося, що наставник може очолити лондонський Челсі.

За свою тренерську кар'єру попрацював асистентом у РБ Зальцбурзі, був виконувачем обов'язків головного тренера Ліферінга, а також очолював ЛАСК, Вольфсбург та Айнтрахт (привів до титулу Ліги Європи-2021/22).

На останньому місці роботи провів 121 матч. Гласнер гучно грюкнув дверима у Крістал Пелес, вигравши із англійським клубом трофей Ліги конференцій-2025/26. Також із "орлами" став володарем Кубка (2024/25) та Суперкубка Англії (2025/26).