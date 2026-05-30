Ексзірку Ман Сіті та Челсі затримали після ДТП: у гравця знайшли наркотики

Колишній вінгер збірної Англії Рахіма Стерлінга опинився у центрі скандалу після арешту через аварію, яка сталася у графстві Гемпшир, Великобританія.

За інформацією видання The Sun, автомобіль нападника Феєнорда врізався у дорожні бар'єри, однак інших учасників ДТП не було, як і постраждалих.

Правоохоронці зупинили 31-річного футболіста одразу після інциденту та затримали його за підозрою у керуванні автомобілем під впливом наркотиків, небезпечному водінні, зберіганні наркотичних речовин та відмові надати зразки для перевірки.

Згодом Стерлінга відпустили під заставу, а розслідування триває.

Нагадаємо, Рахім свого часу грав за Ліверпуль, Арсенал та Челсі, а найбільше запам'ятався виступаючи за Манчестер Сіті, провівши сумарно за "містян" 225 матчів, у яких забив 91 гол.

Цього сезону на рахунку зіркового англійця лише 1 асист у 8 матчах чемпіонату Нідерландів.

Раніше повідомлялося, що Феєнорд визначився із долею футболіста, відмовившись від продовження контракту із ним.